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СпортНовоститеннис

Александр Зверев вернулся в впечатляющую форму.

 and  John Stellmacher
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Александр Зверев вернулся в впечатляющую форму.

Александр Зверев уверенно пробивается в четвертьфинал турнира в Цинциннати на пути к US Open, легко обыграв россиянина Карена Хачанова. Кажется, он преодолел проблемы со здоровьем, которые беспокоили его в последнее время.

Александр Зверев демонстрирует улучшенную форму в преддверии US Open. Лучший теннисист Германии начал ATP Masters в Цинциннати с легкой победы 6:3, 6:2 над россиянином Кареном Хачановым и теперь в четвертьфинале. Зверев, посеянный третьим, получил bye в первом раунде этого турнира на хардовых кортах. Следующий соперник в Огайо - испанец Пабло Каррено-Буста.

"Я чувствовал себя хорошо на корте, всю неделю", - сказал Зверев после своей победы: "Я не чувствовал себя хорошо в Канаде, даже в матчах, которые выиграл. Надеюсь, моя форма продолжит улучшаться, и я смогу играть в хороший теннис". Звереву предстоит непростой путь к главному турниру в Нью-Йорке (начнется 26 августа), так как он боролся со здоровьем на протяжении всего пути. Он проиграл в четвертьфинале Олимпиады и проходил обследование после этого. Он также вылетел в четвертьфинале Мастерса в Монреале, часто кашляя и жалуясь на проблемы с дыханием против американца Себастьяна Корды.

Против Хачанова Зверев одержал комфортную победу, доминируя над 27-летним россиянином и завершив матч со счетом 6:3, 6:2 всего за 1 час и 21 минуту. Это была его 50-я победа в сезоне. На Олимпийских играх 2021 года в Токио Зверев также обыграл россиянина в финале, выиграв 6:3, 6:1 и став первым немцем, выигравшим золотую медаль в одиночном разряде.

Зверев снова попробует выиграть свой первый титул Большого шлема на US Open в Нью-Йорке. В 2020 году он был всего в двух очках от победы, но уступил Доминику Тиму из Австрии в пяти сетах.

Доминирование Александра в теннисе продолжилось, когда он обыграл Хачанова на турнире в Цинциннати, настроившись на US Open. Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, его любовь к теннису и стремление улучшить свою форму привели его к комфортной победе 6:3, 6:2.

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