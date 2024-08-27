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Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Бавария"

Альянс-Арена будет служить источником энергии для грузовиков.

Неиспользуемый автобусный парк и редко используемая инфраструктура питания - футбольный клуб «Бавария» Мюнхена и производитель грузовиков MAN видят возможность в этой ситуации

 and  Grigoriy Williams
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Назначение электрофургонов: Альянц Арена (переформулировано)
Назначение электрофургонов: Альянц Арена (переформулировано)

- Альянс-Арена будет служить источником энергии для грузовиков.

На парковке для автобусов перед стадионом Альянц в скором времени появятся пункты зарядки для электрических коммерческих автомобилей. Планируется установить 30 мегаватт быстрых зарядных станций, строительство первой партии начнется в июне следующего года. В ближайшем будущем здесь смогут заряжаться до 500 электрических грузовиков и автобусов в день, как объявил MAN.

Стадион Альянц, расположенный на развязке автодороги А9 в Мюнхене, ежедневно пропускает тысячи грузовиков и имеет свой съезд с автодороги. Высокие электрические потребности больших стадионов, такие как освещение, питание и другие коммунальные услуги, гарантируют полную загрузку электросети стадиона только во время крупных мероприятий.

Генеральный директор FC Bayern Munich, Ян-Кристоф Дреезен, оценивает затраты на эти сооружения в нижнем миллионном диапазоне. Точных финансовых прогнозов по доходам не представлено. Также рассматривается возможность создания будущего общественного парка зарядки для частных электрических автомобилей.

На данный момент автобус команды по-прежнему работает на дизельном топливе.

Электрический автобус команды FC Bayern еще не является необходимостью. Спонсор MAN доставит предсерийный электрический туристический автобус клубу только в сезоне 2025/26. Неизвестно, будут ли зарядные станции готовы к этому времени.

Генеральный директор MAN, Александр ВлASKamp, описывает парк зарядки как "флагманский проект", который будет служить не только Баварии, но и всему миру. Баварский премьер-министр Маркус СОДер (ХСС), присутствовавший на запуске проекта вместе с министром транспорта Кристианом Бернрайтером (ХСС), называет его "идеальным решением для Баварии" и вдохновляющей историей.

Стадион Альянц, где FC Bayern Munich проводит домашние матчи, потенциально может воспользоваться новыми батарейными зарядными установками для электрических коммерческих автомобилей. При оценке затрат в нижнем миллионном диапазоне генерального директора FC Bayern парк зарядки также может включать в будущем общественную зону зарядки для частных электрических автомобилей.

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