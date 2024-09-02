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Федеральные земли ГерманииНовостиTSG 1899 Hoffenheim и другие

Альбрехт завоевывает президентское положение в Хоффенхайме, побеждая Фана.

Предыдущий мэр Синсхайма занял пост нового председателя ТСГ, вызвав протесты 'требовать отъезд Альбрехта'. Последствия этой выборы внутриклубного беспорядка еще не известны.

 and  Melissa Williams
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- Альбрехт завоевывает президентское положение в Хоффенхайме, побеждая Фана.

Долгосрочный мэр Йёрг Альбрехт избран свежим главой ТСГ 1899 Хоффенхайм. 55-летний Альбрехт был избран 273 из 445 голосов, поданных на ежегодном собрании клуба, проведенном в понедельник в ратуше города Шинсхайм. Пока не ясно, как это избрание повлияет на недавнюю турбулентность ТСГ 1899 Хоффенхайм в Бундеслиге.

29-летний поклонник ТСГ Марвин Ротермунд был единственным другим претендентом, но у него были небольшие шансы на победу, как он сам признал во время своей речи. Он получил 123 голоса. Некоторые присутствующие в зале выкрикивали "Альбрехт, уходи!". Критики целятся в Альбрехта, который ушел в отставку с поста мэра в конце августа, так как он имеет тесные отношения с меценатом клуба Диетмаром Хоппом.

Пассионарные реакции после ухода Розена

Перед началом сезона ТСГ провела перестановки в своем руководстве, в том числе прекратила сотрудничество с многолетним спортивным директором Александром Розеном. Это вызвало страстные протесты фанатов и отказ посещать матчи против Хольштайна Kiel и Eintracht Frankfurt.

Раздражение фанатов также распространилось на главного акционера Хоппа, чье влияние на изолированный профессиональный сектор по-прежнему велико, несмотря на то, что он передал большинство своих голосующих прав e.V. летом 2023 года. После ухода бывшего президента Кристиана Баумгартнера в конце июля врио президента стала второй вице-президент Симони Энгельхардт.

После отставки спортивного директора ТСГ 1899 Хоффенхайм Александра Розена разразились страстные протесты фанатов, которые отказались посещать матчи против Хольштайна Kiel и Eintracht Frankfurt. Несмотря на это, другие поклонники ТСГ могут быть недовольны решениями клуба, такими как избрание бывшего мэра Йёрга Альбрехта новым главой ТСГ 1899 Хоффенхайм и его тесные отношения с меценатом клуба Диетмаром Хоппом.

В свете недавней турбулентности в Бундеслиге и спорной выбор Йёрга Альбрехта некоторые критики среди фанатской базы ТСГ 1899 Хоффенхайм могут выразить свое недовольство, присоединившись к тем, кто призывает к отставке Альбрехта. Кроме того, "ТСГ 1899 Хоффенхайм и другие клубы" могут наблюдать за последствиями этих событий и корректировать свои собственные стратегии в соответствии с ними.

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