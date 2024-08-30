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КультураНовостиВыпуск альбома

Альбом Роберта Стадлобера "Тухольский" вдохновлен фильмом Геббельса, о котором здесь говорится.

После того, как он сыграл главного пропагандиста нацистского режима, он переходит к исполнению песен, которыеobody живут идеологическими концепциями в резкой контрастности. Музыкально, однако, он кажется пропускать эту характерную остроту.

 and  Melissa Williams
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- Альбом Роберта Стадлобера "Тухольский" вдохновлен фильмом Геббельса, о котором здесь говорится.

В настоящий момент Роберт Штадлобер появляется на экранах в роли Иозефа Геббельса, пропагандиста Гитлера, в фильме "Фюрер и Фюрер". В то же время этот актер и музыкант связывает себя с писателем, предупреждавшим о правых идеях NS до своего времени: Куртом Тухольским (1890-1935).

Недавно Штадлобер выпустил альбом под названием "Если мы когда-нибудь перестанем быть жестокими, мы думаем, что мы хороши". Венаец Штадлобер (известный по "Sonnenallee", "Crazy", "Das Boot") положил на простые мелодии двенадцать стихов Тухольского, которые затем спел и сопроводил на гитаре.

Релевантные тексты с успокаивающими звуками

Релевантность выбранных песен очевидна. В 42 года Штадлобер использует Тухольского, чтобы призывать к большей храбрости от культурных и медиа-творцов ("К аудитории"), выступать за мир ("Национальная оборона", "Это война") или петь против отрицания реальности буржуазией ("Морковь и палка").

Музыкально альбом лишен леденящей атмосферы, вместо этого создавая расслабленную атмосферу садовой вечеринки под вечерним солнцем. Успокаивающий звук, пронизывающий почти каждый трек, можно интерпретировать как контраст с серьезностью тем или просто как нехватку музыкальных Konzepts.

От Кнеф до Линденберга до Штадлобера

Как только вы собираетесь снять наушники, несколько треков в конце альбома соответствуют поэзии по интенсивности. К ним относятся "Это война", где Штадлобер разражается рок-звуками, и зимний, приглушенный трек "Где снег?".

Затем Штадлобер берется за интерпретацию стихотворения Тухольского "Глаза в большом городе", которое ранее было музыкально интерпретировано Хильдегард Кнеф и Удо Линденбергом. Кнеф наполнила этот текст о мимолетном зрительном контакте в шумном городе джазовым, ночным тоном, в то время как Линденберг превратил его в рок-антем. Более свежая, более оптимистичная интерпретация Штадлобера держится на уровне, если не превосходит своих уважаемых предшественников.

После выхода альбома посыпались положительные отзывы, хвалящие Штадлобера за его уникальные интерпретации работ Тухольского. Кроме того, на мероприятии по выходу альбома состоялось специальное выступление "Глаза в большом городе", демонстрирующее уникальный подход Штадлобера к любимому стихотворению.

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