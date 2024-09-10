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Акушерка Сабины Эбертс возвращается на рок-сцену в 2025 году

В летние месяцы Театр в Саксонской Швейцарии принимает известных фигур из мира оперы и литературы. Государственные театры Саксонии представляют смесь вечных классиков и новаторских постановок под открытым небом.

 and  Mark Rodriguez
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- Акушерка Сабины Эбертс возвращается на рок-сцену в 2025 году

В 2025 году персонаж Сабин Эбертс из серии "Саксонская сага", Марта, возвращается на сцену Фelsenbühne Rathen. Продукция, названная "След повитухи", основана на втором романе серии и является одной из трех новых постановок, запланированных на этот год в этом знаменитом театре на открытом воздухе в Саксонской Швейцарии. Как объявили Landesbühnen Sachsen, премьера сезона состоится 16 мая. Адаптация для сцены была сделана Одетте Берэской, а "Секрет повитухи" был поставлен в 2018 году.

Кроме того, "Красная Шапочка" и "Анатевка" также появятся на сцене. В свежем прочтении "Красная Шапочка" пройдет через скалы, рассказывая историю о любви к природе и силе маленьких вещей. Музыкальная "Анатевка", рассказывающая о еврейском молочнике Тевье и его борьбе за сохранение традиционных ценностей в меняющемся мире, также будет представлена.

Другие спектакли, такие как "Шаттерхэнд", "Дер Фрайшюц", "Им Вайсен Рёсл" и "Дас Калте Херт", будут идти до 7 сентября на "Felsenbühne Festspiele" в Rathen, название, данное летним сезонам Landesbühnen с тех пор, как они возобновили выступления на своей открытой сцене.

Меньшее количество зрителей в 2024 году

С середины мая по недавний уик-энд около 62 000 посетителей пришли на представления, расположенные в Эльбских Песчаниковых горах к югу от Дрездена. Однако это число было примерно на 11 000 меньше, чем в 2023 году, из-за отмены выступлений из-за погодных условий и неблагоприятных периодов отпусков, как объяснил представитель Landesbühnen.

Сцена, окруженная уникальными скальными образованиями Эльбских Песчаниковых гор, подобна другим открытым театрам в Германии и может вместить 1800 зрителей. Landesbühnen Sachsen выступают на Фelsenbühne с 1954 года.

Несмотря на разнообразный репертуар, включающий "Шаттерхэнд", "Дер Фрайшюц", "Им Вайсен Рёсл" и "Дас Калте Херт", сезон 2024 года на Фelsenbühne посетило меньше зрителей из-за отмены выступлений из-за погодных условий и неблагоприятных периодов отпусков. Другие постановки, такие как "Шаттерхэнд" и "Дер Фрайшюц", будут продолжаться до 7 сентября, предоставляя возможность зрителям испытать магию живого театра в этом уникальном месте.

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