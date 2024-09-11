Акции Трампа колеблются на грани краха.

После проигрыша Дональда Трампа в теледебате против Камалы Харрис его сторонники продолжают терпеть неудачи. Не только зрители посчитали его проигравшим, но и Уолл-стрит вынесла свой вердикт: акции соцсети Truth Social Трампа рухнули почти на 17% до исторического минимума с момента их первичного публичного размещения в конце марта.

Но это не единственная проблема для сторонников бывшего президента, так как их финансовая стабильность также находится под угрозой. Более 600 000 поклонников Трампа вложили средства в Trump Media, компанию-владельца Truth Social, и их акции уже упали примерно на 75% от своего пика вскоре после размещения. Еще один сильный удар может быть уже близок. Трамп надул невиданный пузырь в акциях Truth Social, и он может вот-вот лопнуть.

С Truth Social Трамп открыто стремился монетизировать свою политическую карьеру. Он остается крупнейшим акционером, владея 115 миллионами акций, или почти 60% соцсети. После IPO в марте Трамп не мог продать свои акции, но скоро сможет это сделать.

Биллионы выиграть или миллионы потерять

Трамп стоит перед сложным выбором: если он сохранит свои акции, он упустит около $2 миллиардов потенциальной прибыли, но продажа их отрицательно повлияет не только на его благосостояние, но и на благосостояние его сторонников.

Еще до того, как стать президентом, Трамп умел продавать пустые обещания – будь то Trump Vodka или Trump Steak. Но Truth Social – его самое значительное достижение: несмотря на génération всего $4,1 миллиона в 2023 году, компания оценивается в 900 раз выше своего дохода. Для сравнения, компания Meta, материнская компания Facebook, заработала около $132 миллиардов в том же году, но стоит всего около 10 раз больше своего дохода на фондовом рынке. Пылкие сторонники Трампа, похоже, не беспокоятся об этих несоответствиях. Они верят всему, что говорит Трамп, делая его практически непобедимым на фондовом рынке – MAGA, но также и gaga.

Trump Media уже давно является акцией-мемом – гиперактивной акцией, поведение которой больше связано с трендами в соцсетях и политическим положением бывшего президента, чем с экономическими основами. Акции испытали значительные колебания из-за осуждения Трампа в мае, покушения на убийство в июле и снятия Джо Байдена с президентской гонки. Последнее падение произошло после плохого выступления Трампа в дебатах против Камалы Харрис.

Теперь только Илон Маск может спасти фанатов MAGA

Будущее Трампа и его сторонников теперь зависит от следующего шага бывшего президента. Несмотря на потенциальный финансовый крах, который может постичь его фанатов, инвестор предостерег против намеренного причинения вреда Трампам своим преданным сторонникам. Политически это бы не пошло ему на пользу. Кроме того, Трамп практически не рискует в этой ситуации; он просто использует свой бренд и известность в сети MAGA. Потери пока остаются чисто гипотетическими.

Но сам Трамп находится под давлением из-за растущих судебных издержек и штрафов за свои многочисленные судебные разбирательства, которые уже превышают полмиллиарда долларов. Кроме того, претензии Трампа на миллиардерство частично находятся под сомнением, так как он испытывает трудности с ипотекой своих собственностей в рамках своего дела о мошенничестве. Трамп также ранее проявлял безразличие к судьбе своих инвесторов, подав шесть раз на банкротство, как лично, так и с компаниями. Время работает против Трампа: если он проиграет выборы, оставшаяся стоимость его акций может полностью испариться. Это его шанс частично превратить свой аур MAGA в наличные.

Топ-менеджеры Truth Social, похоже, это понимают, недавно продав пакеты акций на миллионы долларов – в том числе CEO, главный юридический директор и главный технический директор. Единственная надежда Трампа может быть в крупном инвесторе, который купит его акции таким образом, чтобы стабилизировать цену акций. Это потенциально могло бы превратить положение Трампа в возможность: в обмен на финансовую поддержку он мог бы вернуть долг, если вернется в Белый дом. С миллиардерами, такими как Илон Маск или Питер Тилль, уже финансово поддерживающими Трампа и стремящимися сыграть роль во втором президентстве Трампа, есть несколько потенциальных кандидатов.

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