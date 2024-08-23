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Акции растут, поскольку инвесторы сосредоточены на важном обращении Пауэлла.

Цены на акции выросли в пятницу утром, инвесторы с нетерпением ждали разъяснений от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

 and  Elizabeth Wells
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Дже́ром Па́уэлл, Председатель Федеральной резервной системы, выступает с речью на слушаниях...
Дже́ром Па́уэлл, Председатель Федеральной резервной системы, выступает с речью на слушаниях Комитета Сената по банковским, жилищным и городским делам 9 июля в Вашингтоне, округ Колумбия.

Акции растут, поскольку инвесторы сосредоточены на важном обращении Пауэлла.

Дow вырос на 170 пунктов, что составляет 0.4% роста. Аналогично, S&P 500 вырос на 0.6%, а Nasdaq Composite - на 0.9%. Все три основных индекса, скорее всего, закончат неделю в плюсе.

Инвесторы с нетерпением ждут выступления Пауэлла на важной экономической конференции в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, запланированном на 10 утра по восточному времени в пятницу. Исторически Пауэлл использовал эту платформу, чтобы дать намек на предстоящее решение Федеральной резервной системы, что часто приводило к существенным колебаниям на рынке.

Курт Шпилер, главный инвестиционный директор First National Bank of Omaha, подчеркивает, что будет внимательно следить за речью Пауэлла в поисках намеков на масштаб возможных cuts ставок после сентября.

Министерские записи Федерального комитета по открытым рынкам от его июльского заседания, опубликованные в среду, показывают, что большинство его членов выступают за снижение ставки в сентябре, если данные об инфляции продолжат замедляться. Некоторые официальные лица подчеркнули важность подчеркивания того, что ФРС руководствуется данными и не имеет предопределенного курса действий.

Некоторые официальные лица также выразили озабоченность тем, что длительная жесткая политика может привести к существенному ослаблению уже ослабляющегося рынка труда. Данные показывают, что рост занятости в США был менее сильным, чем первоначально оценивалось в течение 12 месяцев до марта. Предварительный обзор данных занятости Бюро статистики труда на 2024 год оценил дефицит в 818 000 рабочих мест в этом периоде.

Недавние данные показывают, что рост занятости замедлился больше, чем ожидалось, вызывая опасения у некоторых инвесторов, что экономика США может быть нестабильной, поскольку процентные ставки остаются на 23-летнем максимуме. Замедление роста занятости, совпадающее с падением инфляции, побудило трейдеров делать ставки на снижение ставок не только в сентябре, но и в ноябре и декабре, согласно инструменту CME FedWatch.

Хотя ведутся дискуссии о снижении ставки на полпроцента на заседании по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы в сентябре, некоторые инвесторы считают это маловероятным при текущих данных, так как такое значительное движение могло бы указывать на приближающийся или уже существующий экономический спад.

Опасения рынка, связанные с экономическим спадом, уменьшились после слабого отчета о занятости в июле, который беспокоил рынки в начале августа. Акции почти полностью восстановили утерянную почву после положительного отчета о потребительской инфляции и данных о розничных продажах, которые подняли доверие инвесторов к сценарию "мягкой посадки" - сценарию, при котором Федеральная резервная система успешно снижает инфляцию, не вызывая рецессии.

Джек Янасиевич, ведущий портфельный стратег Natixis Investment Managers Solutions, написал в записке во вторник: "Рост замедляется, но еще не достаточно медленно, чтобы его можно было принять за начало рецессии. Опасения по поводу роста - это обычная черта экономического цикла".

Между тем, фьючерсы на золото достигли рекордного максимума $2570,40 за унцию во вторник, а затем снизились.

В четверг было опубликовано данные о росте на 1.3% продаж ранее владельцев домов в США в прошлом месяце, положив конец серии из четырех месяцев снижения продаж. Однако продажи упали на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Национальной ассоциации риелторов.

Акции Target выросли на 9,5% за эту неделю после того, как компания сообщила о более высокой квартальной прибыли в среду. С другой стороны, акции Macy's упали на 13,7% после объявления о снижении продаж за последний квартал и снижении прогноза полной годовой выручки.

Акции Boeing упали на 3,7% за эту неделю после того, как компания обнаружила проблемы с структурным компонентом между двигателем и крыльями своего долго откладываемого самолета 777X во время испытательного полета, добавив к проблемам Boeing после его кризиса безопасности ранее в этом году.

Эта история все еще находится в разработке и будет обновляться.

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