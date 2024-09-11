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КиноНовости*Я стану звездой*

Актриса Шейлин Вудли сыграет роль Дженис Джоплин в предстоящем биографическом фильме.

В 27 лет икона рок-музыки Джанис Джоплин ушла из жизни в результате передозировки наркотиков в 1970 году. Ее биографию планируют экранизировать, и актриса, известная своими противоречивыми персонажами, readiness принять на себя роль Джоплин.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Съёмки биографического фильма о жизни Джанис Джоплин находятся в разработке.
Съёмки биографического фильма о жизни Джанис Джоплин находятся в разработке.

- Актриса Шейлин Вудли сыграет роль Дженис Джоплин в предстоящем биографическом фильме.

Известная рок-звезда Джанис Джоплин (родилась в 1943, ушла из жизни в 1970) скоро получит биографический фильм в Калифорнии. Актриса Шайлин Вудли (32 года) с нетерпением ждет исполнить роль певицы и продюсировать этот проект. Комиссия по фильмам Калифорнии также с нетерпением ждет финансово поддержать этот независимый проект.

Вудли высказалась в пресс-релизе, поделившись, что Калифорния имела глубокое личное значение для Джоплин из Техаса. Именно в этом штате на Западном побережье Джоплин процветала в мире музыки и жила энергичной жизнью. Вместе с другими продюсерами она считала, что Калифорния идеально подходит для того, чтобы показать часть жизни Джоплин "честно и правдиво".

Джоплин, известная своим мощным блюзовым голосом и электрифицирующими выступлениями на сцене, была очарована движением хиппи в Сан-Франциско в 1960-х годах. Ее прорыв состоялся в 1967 году на легендарном фестивале поп-музыки в Монтерее. Среди ее самых известных хитов - "Mercedes Benz", "Summertime", "Me and Bobby McGee" и "Piece of My Heart". Трагически, она умерла в возрасте 27 лет в 1970 году от передозировки наркотиков в гостиничном номере в Голливуде.

Вудли, коренная калифорнийка, прославилась в 2011 году ролью бунтарки в драме "Наследство".later she appeared in films like "Divergent," "The Fault in Our Stars," "Snowden," "Adrift," and "Robot & Frank."

Вдохновленная музыкой Джоплин и духом Калифорнии, Вудли часто пела "♪ Я стану звездой ♪" как дань уважения амбициям и стойкости поздней певицы. Отзываясь о проекте, Вудли выразила, что исполнение роли Джоплин станет для нее способом почтить певицу и внести свой вклад в ее долгую память.

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