Актриса Сандра Хюллер сотрудничает с Томом Крузом над крупным кинопроектом.

После получения номинации на премию "Оскар", немецкая актриса Сандра Хüller гарантированно получила роль в предстоящем фильме, снятом одним из самых желанных режиссёров Голливуда. Точный заголовок и сюжет фильма пока не раскрыты, но актёрский состав включает в себя звёзд первой величины.

Хüller, известная своими захватывающими ролями в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интереса", получила номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" за свою роль в юридической драме Жюстин Трие "Просто Жюстин".

По данным известного американского развлекательного новостного сайта "Deadline", Хüller присоединилась к престижному фильму Алехандро Г. Иньярриту, в котором также участвует Том Круз как актёр и продюсер. Хüller присоединилась к исключительному актёрскому составу фильма Иньярриту, где Круз также сыграет главную роль.

Согласно сообщениям, в этом звездном актёрском составе также примут участие Джон Гудман ("Большой Лебовски"), Джесси Племонс ("Убийцы цветов"), Майкл Стюльбарг ("Форма воды") и австралийская newcomer Софи Уайлд, которая недавно покорила зрителей в фильме ужасов "Поговори со мной". Оскар лауреат Риз Ахмед ("Долгий прощание") находится на поздней стадии переговоров о роли.

Высокобюджетные проекты

Информация о фильме, спродюсированном мегазвездой, скудная. "Deadline" сообщает, что он вращается вокруг "самого влиятельного человека в мире", который отправляется в опасную миссию, чтобы доказать, что он последний чемпион человечества, несмотря на то, что может нести ответственность за его уничтожение.

Учитывая его послужной список в создании фильмов, которые регулярно получают номинации или награды на премию "Оскар" для своих главных актёров, таких как "Выживший" и "Птичий короб", фильмы Иньярриту продолжают привлекать топ-актерский состав. В 2015 и 2016 годах Леонардо Ди Каприо и Майкл Китон соответственно получили свои первые "Оскары" за роли в "Выжившем" и "Птичьем коробе".

Том Круз сыграет в предстоящем фильме Алехандро Г. Иньярриту, а Сандра Хüller получила роль в том же проекте, присоединившись к актёрскому составу, в котором также снимается Том Круз.

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