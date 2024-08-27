Актер или лицедей, если угодно. - Актриса Сандра Хюллер снимается на экране вместе с Томом Крузом.

Немецкая актриса Сандра Хюллер ("Анатомия падения") готовится объединиться с голливудским гигантом Томом Крузом. Об этом сообщило американское издание о кино "Deadline".

Родившаяся в Суhle Хюллер, по сообщениям, будет сотрудничать с "Миссия невыполнима" под руководством мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту ("Выживший", "Птичий короб"). В актерском составе также заявлены Джон Гудман, Майкл Стюлбарг, Джесси Племонс и Софи Уайлд. Ведутся переговоры с лауреатом премии "Оскар" Ризом Ахмедом.

Сандра Хюллер переходит в Голливуд - название фильма будет объявлено позже

Четырехкратный лауреат "Оскара" Иньярриту ведет свою работу над проектом Warner Bros., но название фильма пока держится в секрете. Как сообщает "Deadline", сюжет вращается вокруг самого могущественного человека в мире, пытающегося предотвратить катастрофу, которую он невольно накликал на человечество.

Хюллер получила номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль в этом году за свою роль в французской юридической драме "Анатомия падения". Она также снялась в британской драме "Зона интереса", которая получила "Оскар" за лучший международный фильм.

В настоящее время ее можно увидеть в комедии "Два к одному". В ближайших международных проектах в ее расписании - научно-фантастический фильм "Проект Град" с Райаном Гослингом и "Поздняя слава" с Вилемом Дафо.

В погоне за разнообразными ролями Сандра Хюллер отправится в Мексику, чтобы поработать над своим последним проектом под руководством Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Этот фильм, пока без названия, обещает интригующую историю о попытках могущественного человека предотвратить катастрофу, которую он невольно инициировал.

По мере того как Сандра Хюллер продолжает делать волны на международной киносцене, в ее предстоящих сотрудничествах - научно-фантастический фильм, действие которого происходит в космосе, "Проект Град" с Райаном Гослингом и размышляющая драма "Поздняя слава" в паре с Вилемом Дафо.

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