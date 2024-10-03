Актриса Риз Уизерспун входит в жанр триллера, сотрудничая с автором Харланом Кобеном.
Знаменитая актриса и медиамагнат объявила в социальных сетях в среду, что сотрудничает с признанным писателем Харланом Кобеном над совместным триллером.
"Я безумно рада объявить, что сотрудничаю с #1 бестселлером, @harlancoben, над моим первым триллером!" - написала она в посте в Instagram вместе с фотографией herself и Кобена.
"Как преданный поклонник работ Харлана, я не могу поверить, что он согласился соавторствовать роман со мной. Я ли самая убедительная личность на Земле или идея этой книги просто неотразима? Может быть, и то, и другое? Я не могу дождаться, чтобы вы все погрузились в него!"
Лауреат премии "Оскар" также показала небольшой предварительный просмотр книги, которая выйдет осенью 2025 года.
Кобен оставил комментарий под постом Уитсон, написав: "Поехали, партнер!"
Кобен является автором многих бестселлеров, в том числе "Обмануть меня раз" - Netflix превратил его в хитовый сериал в этом году.
Уитсон, ведущая любимого книжного клуба, ранее написала кулинарную книгу и мемуары "Виски в чайной чашке" в 2018 году, а также более recente "Busy Betty" для детей. Она также написала предисловие к этой год "Хoney, Baby, Mine" - совместной memoir актрисы "Большой маленькой лжи" Лоры Дерн и ее матери Дайан Лэдд.
На этой неделе Уитсон разместила ссылку для предварительного заказа своей книги на странице Instagram, стоимостью $30 за твердую обложку и $14.99 за электронную книгу.
Эта пока безымянная книга состоит из 352 страниц и выйдет 14 октября 2025 года.
С этим захватывающим сотрудничеством поклонники Риса могут ожидать увлекательного развлечения, когда роман появится на полках. Уитсон продолжает очаровывать как любителей книг, так и поклонников кино своими литературными начинаниями.