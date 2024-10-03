Актриса Риз Уизерспун входит в жанр триллера, сотрудничая с автором Харланом Кобеном.

Знаменитая актриса и медиамагнат объявила в социальных сетях в среду, что сотрудничает с признанным писателем Харланом Кобеном над совместным триллером.

"Я безумно рада объявить, что сотрудничаю с #1 бестселлером, @harlancoben, над моим первым триллером!" - написала она в посте в Instagram вместе с фотографией herself и Кобена.

"Как преданный поклонник работ Харлана, я не могу поверить, что он согласился соавторствовать роман со мной. Я ли самая убедительная личность на Земле или идея этой книги просто неотразима? Может быть, и то, и другое? Я не могу дождаться, чтобы вы все погрузились в него!"

Лауреат премии "Оскар" также показала небольшой предварительный просмотр книги, которая выйдет осенью 2025 года.

Кобен оставил комментарий под постом Уитсон, написав: "Поехали, партнер!"

Кобен является автором многих бестселлеров, в том числе "Обмануть меня раз" - Netflix превратил его в хитовый сериал в этом году.

Уитсон, ведущая любимого книжного клуба, ранее написала кулинарную книгу и мемуары "Виски в чайной чашке" в 2018 году, а также более recente "Busy Betty" для детей. Она также написала предисловие к этой год "Хoney, Baby, Mine" - совместной memoir актрисы "Большой маленькой лжи" Лоры Дерн и ее матери Дайан Лэдд.

На этой неделе Уитсон разместила ссылку для предварительного заказа своей книги на странице Instagram, стоимостью $30 за твердую обложку и $14.99 за электронную книгу.

Эта пока безымянная книга состоит из 352 страниц и выйдет 14 октября 2025 года.

С этим захватывающим сотрудничеством поклонники Риса могут ожидать увлекательного развлечения, когда роман появится на полках. Уитсон продолжает очаровывать как любителей книг, так и поклонников кино своими литературными начинаниями.

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