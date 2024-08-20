- Актриса открывает новый вид

Однажды, лак для волос со вкусом клубники, пожалуйста! Так не просила Кэтрин Беккингэм (51), британская актриса, в мороженом магазине, а в парикмахерской. Она продемонстрировала свой новый розоватый цвет волос в Instagram.

На собрании померанец в Лос-Анджелесе не только собака Майф украла шоу. Кэтрин Беккингэм представила свой новый цвет волос впервые. Ее стилист, Димитрис Яннетос, даже поделился фотографией нового образа Беккингэм в социальных сетях, описав цвет как "лак для волос со вкусом клубники".

Точно так же, как Беккингэм проходила процесс обесцвечивания и окрашивания своих естественных кудрей или просто носила парик, остается загадкой. Оба поста в Instagram привлекли смесь комплиментов и критики в комментариях.

Кэтрин Беккингэм выступает против травли из-за тела

51-летняя Беккингэм твердо встала на сторону в июле, опубликовав фотографию себя в купальнике Mua Mua в Instagram с подписью "Я не просила вашего мнения". Ранее она высказывалась против травли из-за тела, чувствуя необходимость объяснить свою потерю веса.

Беккингэм провела шесть недель в больнице ранее в этом году из-за своей скорби по поводу смерти отчима и беспокойства о диагнозе рака матери. "Это вызвало жжение в пищеводе, что привело к рвоте кровью", - объяснила она. "Я почти ничего не ела, а потом работала над фильмом, который затрагивал тему смерти моего отца. Так что я не особо забочусь о ваших мыслях о моей заднице", - ответила она пользователю, который травливал ее в июле.

Новый розоватый цвет волос Кэтрин Беккингэм был явно виден на фотографии, которую она поделилась в Instagram, продемонстрировав свой новый стиль. Стилист Беккингэм, Димитрис Яннетос, сравнил цвет с лаком для волос со вкусом клубники в своем посте в социальных сетях.

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