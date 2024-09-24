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Актриса Оливия Манн и комик Джон Мулейни стали родителями новорожденной дочери.

 and  Viktoria Klein
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Актриса Оливия Манн и комик Джон Мулейни стали родителями новорожденной дочери.

В воскресенье пара публично объявила в Instagram, что они приветствовали дочь в свой мир, которой дали имя Мэй Джун Мулани, 14 сентября.

"Мое сердце разорвалось на части!", - написала Мунн, упомянув, что имя их малышки означает "слива" на китайском языке.

Мулани и Мунн связали себя узами брака в июле, ранее приветствовав своего сына, Малкольма, в 2021 году.

Мунн раскрыла, что они приветствовали свою дочь с помощью суррогатной матери.

"Меня охватило множество глубоких эмоций из-за того, что я не могла выносить свою дочь сама", - призналась она. "Когда мы встретили нашу суррогатную мать, мы почувствовали связь как матери. Она проявила такую ​​компацию и понимание, что я знала, что нашла настоящего ангела".

Она продолжила: "Слова не могут выразить мою благодарность за то, что она гарантировала безопасность нашего ребенка в течение девяти месяцев и исполнила наше желание".

Мунн была диагностирована с типом рака груди, называемым раком Luminal B, в марте. Рак был обнаружен в обеих грудях, и лечение Мунн включало двойную мастэктомию.

Она была честна о своих переживаниях.

Мунн поделилась в беседе с Vogue, опубликованной в мае, что она перенесла гистерэктомию в предыдущем месяце, что, как она believed, улучшит качество ее жизни, но также означает, что она больше не сможет зачать детей. Она упомянула, что они планируют использовать суррогатное материнство, чтобы расширить свою семью в будущем.

Несмотря на личные трудности, Мунн и Мулани продолжают находить радость в повседневной жизни, часто делясь моментами веселья и развлечений в своих социальных сетях.

После выздоровления от своих операций Мунн нашла утешение в различных формах развлечений, включая фильмы и музыку, что помогло ей сохранить позитивный настрой во время выздоровления.

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