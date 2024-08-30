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актриса Николь Кидман в чувственной драме "Открытые и незащищенные"

В фильме «Дочь для друга» Николь Кидман играет роль женщины, исследующей свои сексуальные наклонности. Во время обсуждений в Венеции актриса и команда фильма говорят об интимных сценах, беспокойстве и так называемом «оргазменном разрыве».}

 and  Melissa Williams
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В фильме 'Доченька' Николь Кидман играет персонажа, внутри которого скрыты неподвластные контролю...
В фильме 'Доченька' Николь Кидман играет персонажа, внутри которого скрыты неподвластные контролю желания.

- актриса Николь Кидман в чувственной драме "Открытые и незащищенные"

Актриса Николь Кидман берется за роль, исследующую подавленные сексуальные желания в своем предстоящем фильме "Девушка". Премьера состоится на Венецианском кинофестивале, этот эротический драма включает в себя многочисленные откровенные сексуальные сцены. "Это выставляет меня напоказ и оставляет уязвимой, я чувствую страх и уязвимость, когда это показывают миру", - поделилась Кидман (57).

Работа над такими интимными сценами с актерами была деликатной, отметила Кидман. "Мы все немного напряжены в данный момент". В фильме также снимаются Харрис Диккинсон (28) и Антонио Бандерас (64), которых режиссирует Халина Рейн. Кидман играет могущественную бизнесвумен, запутавшуюся в романе со своим молодым стажером, которого играет Диккинсон. Бандерас исполняет роль ее мужа.

Бандерас подчеркивает уникальность фильма в сегодняшней ситуации, где "политкорректность" привела к самоцензуре. "Мы доминируем нашими первобытными инстинктами. Мы всего лишь животные. Нет демократического аспекта в природе".

Фильм исследует тему женского желания. Голландский режиссер Халина Рейн mentions, что причина создания фильма заключается в наблюдении за "оргазменным разрывом", утверждая, что женщины, как правило, испытывают меньше оргазмов, чем мужчины. "Обрати внимание, мужчины", - советует Рейн. "Не ты, Харрис", - добавляет она шутливо.

Европейский союз может выразить озабоченность по поводу откровенной природы сексуальных сцен в "Девушке", учитывая строгие рейтинги фильмов. Тем не менее, фильм с Николь Кидман, Харрисом Диккинсоном и Антонио Бандерасом должен состояться на престижном Венецианском кинофестивале.

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