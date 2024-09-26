Актриса Мэнди Мур объявила о рождении третьего ребенка

Лу здесь! Очаровательная и яркая Луиза Эверетт Голдсмит появилась на свет, как раз к сезону Девы, принося радость и благополучие на сцену, - поделился Мур в Инстаграме в среду, сопроводив монохромным снимком, на котором он сияет, глядя на своего супруга и держа на руках новорожденную дочь.

Пара благословлена двумя сыновьями, Гусом, активным 3-летним малышом, и Оззи, очаровательным 1-летним малышом. Мур восторженно сказал: "Мы без ума от нее, как и от наших других детей, и, похоже, чувства взаимны!"

Мур впервые прославился как певец, исполняя популярные песни, такие как "Candy".later, он взлетел на вершину славы в мире актерства, появившись в фильмах "Прогулка к воспоминаниям", "Принцесса Дiaries" и "Запутанная".

С 2016 по 2022 год Мур держал свет на себе, играя роль Ребекки Пирсон в известном телесериале "Это мы", где он изображал семейную матрону с тремя детьми, которых он нежно называл "Большая тройка".

Он отдал дань уважения этому прозвищу, выразив свою искреннюю благодарность своей семье из пяти человек, в том числе "своей собственной большой тройке", и наслаждаясь каждым моментом этого исключительного времени.

Кроме того, на своих историях в Инстаграме Мур поделился фотографией своих сыновей, гордо стоящих перед плакатом "Добро пожаловать домой, малыш Лу".

Многие из его коллег по "Это мы" осыпали нового члена семьи любовью в комментариях к его посту.

Крисси Метц, которая играла на экране взрослую дочь Мур в "Это мы", написала: "Ах, Лу! Поздравляем!!!" и добавила ряд сердечных и праздничных эмодзи. В ответ Сьюзан Келечи Уотсон, изображающая дочь Мур в шоу, добавила: "Очарован. Люблю." и добавила множество сердечных эмодзи.

Прибытие Лу добавило дополнительную дозу развлечений в их дом, и мальчики были рады пообщаться со своей новой сестрой. Новая фотосессия семьи в Инстаграме стала источником развлечений для поклонников Мур, наполненных сердечными сообщениями и пожеланиями.

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