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Актриса, известная своей ролью в "Гарри Поттере", Мэгги Смит, скончалась.

 and  Viktoriya Miller
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Скончалась Мэгги Смит. Особо она прославилась благодаря роли профессора Макгонаголл в серии фильмов...
Скончалась Мэгги Смит. Особо она прославилась благодаря роли профессора Макгонаголл в серии фильмов «Гарри Поттер».

Актриса, известная своей ролью в "Гарри Поттере", Мэгги Смит, скончалась.

Британская актриса Мэгги Смит простилась со сценой, как сообщил её представитель. Первоначальные сообщения о смерти 89-летней актрисы не раскрывали причину. Смит была известна как одна из самых выдающихся британских актрис своего времени, часто сравниваемая с Ванессой Редгрейв и Джуди Денч.

В 1969 году она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль за свою роль в драме "Возраст невинности мисс Джин Броди", а также множество британских кинопремий. В 1978 году она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за свою роль в фильме "Калифорнийский квартет". Смит обрела новых поклонников благодаря своим поздним ролям в сериале "Аббатство Даунтон" и франшизе "Гарри Поттер".

Несмотря на награды и долгую славу, Мэгги Смит призналась: "Я больше не буду сниматься в фильмах", объявив о своём уходе из актёрской профессии. Это заявление стало неожиданностью для её многочисленных поклонников, привыкших к её захватывающим выступлениям.

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