- "Актриса, известная ролями в "Маленькой девочке", превращается в произведение искусства"

На премьере своего последнего фильма, озаглавленного "Девушка", Николь Кидман (57) привлекла всеобщее внимание в пятницу вечером на Венецианском международном кинофестивале. Знаменитая голливудская актриса блистала в платье от Шьяпарелли, которое было настоящим произведением искусства: безбразный корсет телесного цвета, отделанный тюлем в области бюста и украшенный черными жемчужинами. Корсет переходил в юбку на узкой талии Кидмана, создавая иллюзию подражания тазовым костям, и ниспадала в волны жемчуга.

Нижняя часть наряда была более скромной, с длинной черной бархатной юбкой и черными шпильками, позволяя верхней части стать главным акцентом. Сама Кидман сияла в этом наряде: ее глаза были подчеркнуты подводкой и коричневой тени, волосы спадали свободными естественными волнами, а большие серьги выглядывали из-под прически.

В "Девушке" Кидман играет сильную нью-йоркскую бизнесвумен, которая заводит опасные отношения со своим намного younger intern, которого играет Харрис Диксон (28). "Я считаю, что этот фильм несомненно о сексе, но он также о страсти, внутренних мыслях, секретах, браке, правде, власти и согласии", - поделилась Кидман во время фестиваля.

Эротический триллер представляет уникальные вызовы для актрисы, как она призналась. Она чувствует себя "раздетой и уязвимой", так как фильм теперь открыт для всемирной критики. Она даже призналась журналу "Ванити Фейр", что не была уверена, хватит ли у нее храбрости посмотреть фильм в общественном месте. Однако ее опасения оказались напрасными. Согласно различным отчетам, в том числе от "Голливудского репортера", Кидман получила семьминутные овации стоя за свою роль на мировом премьерном показе.

После своего захватывающего выступления в "Девушке" Николь Кидман продолжала привлекать внимание своими модными choices. Актриса появилась в смелом наряде от Шьяпарелли, демонстрируя свою уверенность в мире моды.

В то время как вокруг ее провокационной роли в "Девушке" разгорались споры, Николь Кидман добавила еще один слой интриги к своему публичному образу своей модной чувственностью.

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