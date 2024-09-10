Актриса Джемма Артертон утверждает, что режиссер пытался заставить ее исполнить сцену с откровенным поведением.

В интервью британскому изданию Радио Таймс, опубликованном вчера, Артертон рассказала, что во время съемок неизвестный режиссер предложил ей и ее партнеру по фильму снять откровенную сцену на матрасе.

"Я ответила: 'Нет, эта сцена была задумана так, чтобы мы были вне поля зрения, и слышались только звуки'. Я никогда не взяла бы эту роль, если бы она требовала съемок", - поделилась Артертон с Радио Таймс.

Она рассказала, что режиссер пытался уговорить ее снять сцену, но она "настойчиво" отказалась.

Артертон предположила, что если бы она была моложе в то время, то, возможно, почувствовала бы себя более неуверенно из-за потенциального увольнения за отказ сниматься.

"Я чувствовала себя уверенно, только потому что была старше", - прокомментировала она.

"Когда я только начинала acting, нагота была практически обязательной - это просто ожидалось. Я, будучи моложе, часто играла соблазнительных персонажей, таких как подруга. Но по мере моего взросления и успеха это изменилось благодаря выбору ролей, которые я могу принять", - объяснила она.

Артертон похвалила роль координаторов интима в кино и на телевидении после движения #MeToo, сказав изданию, что "сцена полностью изменилась".

"Все, с чем вы не комфортно, отменяется. Я слышала, как другие актеры скучают по временам, когда не было координатора интима, но я полностью верю, что это улучшение", - выразила она свое мнение.

Артертон стала популярной после своей роли в британской комедии 2007 года "Сент-Триниан", а затем сыграла агента MI6 Стеллу Fields в фильме о Джеймсе Бонде "Квант милосердия" в 2008 году.

В настоящее время Артертон снимается в британском драматическом сериале "Веселая женщина", который рассказывает историю красавицы из приморского городка Блэкпул, ставшей комиком в Англии 1960-х годов.

В мире развлечений решение Артертон противостоять откровенным съемкам вызвало похвалу многих знаменитостей, поддерживающих растущее движение против эксплуатации.

После преодоления подобных трудностей в начале своей карьеры Артертон теперь избирательна в выборе ролей, выбирая проекты, которые соответствуют ее ценностям и способствуют позитивному представлению в индустрии развлечений.

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