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Федеральные земли ГерманииНовостиАэропорт Штутгарта

Активисты по климату застряли в аэропорту Штутгарта

Активисты 'Последнее поколение' требуют большей защиты климата и конкретных изменений посредством своих действий. Сейчас проходят протестные акции в нескольких аэропортах, в том числе и в юго-западном регионе.

 and  James Williams
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Активисты достигли взлетно-посадочной полосы
Активисты достигли взлетно-посадочной полосы

- Активисты по климату застряли в аэропорту Штутгарта

Два активиста из климатической инициативы "Последнее поколение" приклеили себя к земле в аэропорту Штутгарта. Полиция убрала двух женщин с земли утром и взяла их под стражу, сообщил представитель полицейского президиума в Рютлингене по запросу. Активистки, по словам полиции, не оказывали сопротивления. По дополнительной информации от федеральной полиции, протест не повлиял на операцию полетов.

Действия "Последнее поколение" также имели место в аэропортах Берлин-Бранденбург, Кёльн/Бонн и Нюрнберг. В Нюрнберге операции по полетам были сначала приостановлены, но затем возобновлены. В Кёльн/Бонн операция по полетам также была временно приостановлена из-за протестной акции, как сообщают полицейские отчеты.

Призыв отказаться от нефти и угля

"Два человека в оранжевых жилетах мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор', - заявил представитель организации. 'В ходе этого акции взлетно-посадочные полосы не были пересечены'.**

Акция в аэропорту столицы земли Баден-Вюртемберг началась около 5:40 утра, как сообщил корреспондент dpa. Она закончилась вскоре после 8:00 утра. В безопасности ограждения области была видна большая дыра, а на земле лежал болторез.

"Последнее поколение" требует радикальной защиты климата, в том числе полного отказа от угля, нефти и газа. Они призывают к заключению международного договора об этом. С начала 2022 года группа организовывала уличные блокировки, участники которых приклеивали себя. Однако в последнее время они объявили, что больше не будут использовать клей в будущем. Климатические активисты также проводили несколько диверсионных акций в аэропортах в прошлом, в том числе в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте в конце июля.

Протест только в выходные

Только в субботу активисты из климатической группы мирно демонстрировали в аэропорту Штутгарта. Был запланирован протест 14 человек в Терминале 3, как сообщила полиция. Акция, которая прошла без инцидентов, была направлена против недавних обысков в квартирах членов "Последнее поколение".

Вклад "Последнее поколение" в X о действии

Климатическая инициатива "Последнее поколение" ранее проводила протесты в аэропортах Кёльн/Бонн и Нюрнберг, что привело к временной приостановке операций по полетам. Аналогичным образом, их недавняя акция в аэропорту Штутгарта, проходившая в 'Аэропорту Штутгарта', привела к появлению большой дыры в безопасности ограждения и к призыву отказаться от нефти и угля.

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