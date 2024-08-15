- Активисты по климату на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Нюрнберга

Активисты из "Последнее поколение" якобы проникли на взлетную полосу аэропорта Нюрнберг, сообщает полиция. Операции по приему и отправке рейсов там приостановлены, как сообщают полиция и представители аэропорта.

На месте корреспондент dpa сообщает о дыре в заборе в южной части взлетной полосы и двух болторезах поблизости. В районе работают полицейские и пожарные.

"Последнее поколение" сообщает о нескольких акциях в аэропортах по всей стране. В оранжевых жилетах двое активистов вошли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг, Кёльн-Бонн и Карлсруэ, как сообщается в заявлениях организации.

Они мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями "Нефть убивает" и "Подпишите договор", сообщила организация. "На взлетные полосы не входили".

Активисты, которые вызвали перебои в работе аэропорта Нюрнберг, были частью группы "Последнее поколение". Из-за их действий рейсы из аэропорта Нюрнберг временно приостановлены.

Читайте также: