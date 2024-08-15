- Активисты по климату на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Нюрнберга

Два активиста из "Последнее поколение" якобы проникли на взлётно-посадочную полосу аэропорта Нюрнберг, сообщают полицейские. Операции по полетам там приостановлены неопределенно, согласно заявлениям полиции и представителей аэропорта.

На месте корреспондент dpa сообщает о дыре в заборе в южной части полосы с двумя болторезами поблизости. Полицейские и пожарные уже на месте.

"Последнее поколение" сообщает о нескольких акциях в аэропортах по всей стране. В паре активисты в оранжевых жилетах безопасности вошли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг, Кёльн-Бонн и Карлсруэ.

Они "мирно выразили свой протест, держа плакаты со словами 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'", - заявило в заявлении организация. "На взлётно-посадочные полосы не входили".

Два активиста, чьи действия были зафиксированы в аэропорту Нюрнберг, могут столкнуться с судебными последствиями за незаконное проникновение на взлётно-посадочную полосу. Несмотря на то, что они не входили на полосы, их протесты в нескольких аэропортах Германии могут привести к более широким дискуссиям о изменении климата и гражданском неповиновении в европейских судах.

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