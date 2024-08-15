- Активисты по климату держатся за аэропорт Штутгарта

Климатические активисты из "Последнее поколение" с утра пытаются заблокировать движение на аэропорту Штутгарта. По данным федеральной полиции, двое активистов приклеили себя к второстепенной дороге, ведущей к взлетно-посадочной полосе. Сотрудник полиции подчеркнул, что это не повлияло на операцию полетов.

"Активисты, каждый в оранжевом жилете безопасности, мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор', - заявило в заявлении организация. - Взлетно-посадочные полосы не были пересечены". Подобные действия имели место в аэропортах Берлина Бранденбург, Кёльна-Бонн и Нюрнберга. В Нюрнберге операции полетов в настоящее время приостановлены.

Заявление комиссии по поводу акций "Последнее поколение"

Комиссия выразила обеспокоенность в связи с беспорядками, вызванными протестами "Последнее поколение" в различных аэропортах. Комиссия призвала активистов учитывать последствия своих действий для общественности и экономики.

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