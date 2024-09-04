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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Активисты обвиняются в судебном разбирательстве за якобы саботаж нефтепровода

Из-за нападений на нефтепровод, связывающий Росток с нефтеперерабатывающим заводом в Шветце, двое активистов по охране природы обязаны были уплатить штрафы. Они отказались платить и теперь находятся на суде.

 and  Vladimir Milov
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- Активисты обвиняются в судебном разбирательстве за якобы саботаж нефтепровода

Процесс над двумя экологическими активистами, связанными с группой "Последнее поколение", обвиняемыми в саботаже нефтепровода, продлится более двух недель. С середины недели двое подсудимых, которым 69 и 74 года, находятся на суде в районном суде Neubrandenburg. Их обвиняют в проникновении на две нефтеперекачивающие станции в апреле 2022 года, одна в Demmin (Меcklenburgische Seenplatte) и другая в Strasburg (Vorpommern-Greifswald). Их целью было помешать нефтепроводу из Rostock, ведущему к нефтеперерабатывающему заводу в Шведте, Бранденбург.

Подсудимые обвиняются в нарушении общественного порядка, причинении ущерба имуществу и незаконном проникновении. Они отказались выполнить повестки о штрафах по 4000 евро каждый, что привело к их судебному разбирательству.

В первый день судебного процесса двое представили несколько доказательств, сообщила представитель суда. Следующее заседание назначено на 20 сентября, и решение может быть принято в этот день, добавила представитель суда.

Два экологических активиста в настоящее время проходят судебный процесс в районном суде Neubrandenburg. Если их признают виновными, им грозит наказание за нарушение общественного порядка, причинение ущерба имуществу и незаконное проникновение.

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 and  Vladimir Milov
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