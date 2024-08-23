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Федеральные земли ГерманииНовостиКлимат

Активисты "Будущих пятниц" планируют устроить акцию протеста возле канцелярии канцлера.

Активисты, связанные с движением Fridays for Future, призывают к всемирной климатической забастовке в сентябре. В Берлине они собираются начать свою демонстрацию у резиденции Олафа Шольца и открыто критикуют Канцлера.

 and  Ksenia Johnson
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На глобальном уровне Friday for Future призывает к массовым протестам 20 сентября, взывая к...
На глобальном уровне Friday for Future призывает к массовым протестам 20 сентября, взывая к гражданам выйти на улицы с требованием усиления экологической безопасности.

- Активисты "Будущих пятниц" планируют устроить акцию протеста возле канцелярии канцлера.

Присоединившись к всемирному климатическому митингу 20 сентября, Fridays for Future проведет протест в Берлине, прямо перед канцелярией. С федеральными выборами, которые состоятся менее чем через год, активисты надеются побудить правительство выполнить свои обязательства по климату, как объявлено в движении.

Как сообщил Пит Терьонг, представитель Fridays for Future Берлин, глобальная температура в настоящее время бьет рекорды, в то время как регионы, такие как Бавария и Саар, пострадали от экстремальных наводнений, оставив многих людей без крова. К сожалению, вместо того чтобы сосредоточиться на климатической политике, коалиция «трафик свет» увязла во внутренних разногласиях. Терьонг выразил свою озабоченность, заявив: «Канцлер Шольц еще не показал, что «Климатический канцлер» не был просто ярким избирательным слоганом».

Текущая глобальная температура, как отметил Пит Терьонг, бьет рекорды, подчеркивая срочность решения проблемы изменения климата. Экстремальные наводнения в регионах, таких как Бавария и Саар, подчеркивают необходимость для немецкого правительства, в частности, коалиции «трафик свет», приоритезировать свои обязательства по климату, поскольку климат играет значительную роль в таких экологических явлениях.

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