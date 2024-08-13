Активист-инвестор забирает акции Starbucks

"Abwarten" - это девиз американских инвесторов на старте недели. В ближайшие дни ожидаются важные данные об инфляции и экономике, и никто не хочет делать смелые прогнозы до их публикации. Лидерами дня стали Starbucks и Nvidia.

После недавних колебаний инвесторы на Уолл-стрит начали новую торговую неделю с осторожностью в преддверии важных экономических данных. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся в понедельник на 0,3 процента ниже, на уровне 39 357 пунктов, в то время как более широкий индекс S&P 500 практически не изменился, оставаясь на уровне 5 344 пунктов. Лишь индекс Nasdaq Composite Index продолжил восстановление, прибавив 0,2 процента и достигнув отметки 16 780 пунктов.

После значительных потерь в Японии и разочаровывающего отчета о занятости в США в июле прошлая неделя началась с распродаж, но индексы восстановились к выходным. Трейдеры теперь ожидают сдержанную торговую неделю, так как инвесторы ждут данных об инфляции в США в среду, из которых они надеются получить подсказки о будущих решениях Федеральной резервной системы по ставкам.

Трейдеры также следят за данными по розничным продажам в США в четверг. Частное потребление является основным драйвером крупнейшей экономики мира. Эксперты ожидают роста на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Они также ждут предстоящих отчетов о прибылях Walmart и Home Depot, которые должны предоставить информацию о поведении расходов потребителей в США. Акции Home Depot упали перед отчетом о прибылях, несмотря на то, что компания превзошла или соответствовала ожиданиям в шести из восьми последних кварталов. В то же время акции Walmart выросли на 1,5 процента.

Активист-инвестор подстегнул Starbucks

В числе отдельных акций, акции Starbucks подскочили более чем на 4,4 процента на фоне сообщения в Wall Street Journal о том, что активист-инвестор Starboard Value добивается повышения цены акций кофейной сети. Акции компании упали на 22 процента в этом году, в то время как S&P 500 вырос на 12 процентов.

Между тем, акции американского регионального банка KeyCorp ненадолго взлетели почти на 17 процентов после того, как канадский банк Scotiabank приобрел 14,9-процентную долю в региональном кредиторе за $2,8 миллиарда. По мере замедления роста в секторе внутреннего банковского дела Канада ищет возможности для приобретений в США.

Лидер по производству чипов для ИИ Nvidia получил выгоду от положительной аналитической записки и прибавил более 5 процентов после недавних потерь. Аналитики UBS ожидают, что прибыль Nvidia будет расти и в 2026 году.

Индекс волатильности CBOE, или "индикатор страха" Уолл-стрит, ненадолго опустился ниже критической отметки в 20 пунктов после достижения пика в 65,73 на прошлой неделе. На рынке казначейских облигаций США в августе наблюдалась стабильность. Доходность 10-летней облигации-бенчмарка выросла на 1,1 базисного пункта до 3,953 процента после роста на 15 базисных пунктов на прошлой неделе.

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Инвесторы на Уолл-стрит сохраняют осторожность из-за предстоящих экономических данных, внимательно следя за индексом Dow Jones Industrial Average и другими индексами. В то же время Starbucks испытал рост своей рыночной стоимости, подстегнутый усилиями активистского инвестора по повышению цены акций на Уолл-стрит.

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