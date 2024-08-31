- "Актеры празднуют свой день рождения, играя главную роль в "Красивой женщине" (изменен)

Очаровательный, Иконоподобный Мужчина с уникальным шармом - и так далее. Такое ассоциируется с американским актером Ричардом Гере (75) уже давно. Его серебристые волосы, которые появились в "Красавице в беде", также способствуют этому. Это было в 1990 году.

Теперь его волосы белы как снег, но лицо остается стройным, ровным и лишенным глубоких морщин, которые обычно отмечают мужчин такого же возраста. Он все еще сохраняет ту знаменитую мягкую, иногда озорную улыбку, которая покорила сердца миллионов женщин. Почему бы и нет? В конце концов, ему исполнится 75 только 31 августа, и жизнь к нему была в целом добра.

Кроме того, мужчину, которого считают одним из величайших коммуникаторов или интерпретаторов женщин, можно простить за такую репутацию.

Легенда Голливуда и "Самый сексуальный мужчина"

С тех пор, как Гере сыграл обаятельного, все еще молодого и элегантного проститута в "Американском г gigolo" в 1980 году, его фильмография неуклонно росла. За этим последовали: "Офицер и джентльмен" (1982), "Красавица в беде" (1990), "Беглянка" (1999, снова с Джулией Робертс), "Изменщица" (2002) и музыкальный фильм "Чикаго" (2002). В 1999 году Ричард Гере был назван "Самым сексуальным мужчиной" по версии журнала "Люди".

Звезда также завоевала сердца немок. Опрос журнала "Взгляд" (2006 год) показал, что немецкие женщины в возрасте от 20 лет считают Ричарда Гере самым сексуальным. Он обошел 12-летнего младше его Джорджа Клуни (63) и 15-летнего младше его Брэда Питта (60).

Список его реальных завоеваний и отношений на расстоянии также впечатляет: Ричард Гере якобы встречался с актрисами Пенелопой Милфорд (76), Тьюзди Уэлд (81), Кароль Мэлори (82), Барбара Каррера (78), Ким Бейсингер (70), Присцилла Пресли (79) и Барбра Стрейзанд (82). Он также якобы встречался с бразильской художницей Сильвией Мартинс (70), дизайнером ювелирных изделий Лори Родкин (75) и моделями Лора Бейли, Тина Чоу, Далила ди Лацзаро и Падма Лакшми в какой-то момент.

Ричард Гере женат в третий раз

Он был женат на супермодели Синди Кроуфорд (58) с 1991 по 1995 год. Его второй женой была актриса Кэри Лоуэлл (2002-2016, с одним сыном). В 2018 году он женился на испанской журналистке и политической активистке Алехандре Сильве (41), с которой у него двое сыновей. Разница в возрасте более 30 лет ее не смущает. "Он обещал мне 20 хороших лет. Он полон энергии, более активен, трудно поспевать за ним!"

В 2017 году, когда его спросили об опыте общения с женщинами, он дал "Люфтханзе Магазину" ответ, который совсем не звучал как у женатого мужчины: "Я не знаю, что думают женщины, но знаю, как должен себя вести. Отношения - это не сделка, в которой каждый взвешивает, что дает другой. Истинная любовь требует самопожертвования, как у матерей и их детей. Это не всегда легко, признаю".

Вот одна сторона Ричарда Гере, другая сторона была подробно описана в "Юждеутше Цайтунг": "Сложно поверить, но даже Ричард Тиффани Гере не родился как неуступчивый, вечно улыбающийся седовласый красавчик. Он не всегда был незаметным, обаятельным". Родившийся в 1949 году Гере происходит из уважаемой семьи, корни которой уходят в первых иммигрантов в Америке. Его английские предки прибыли на знаменитом "Мейфлауэре" на Восточном побережье в 1620 году.

Ричард Гере разбирается в музыке

После того, как он бросил философский факультет, он захотел посвятить себя музыке, так как выучил несколько инструментов, в том числе фортепиано, гитару, трубу и барабаны, и также сочинял музыку для студенческого театра. Гере действительно талантливый музыкант, написавший фортепианную тему для "Красавицы в беде" и гитарный соло для "Песни жениха". Он также блистал в вокальной партии в "Чикаго".

За свою более чем 50-летнюю карьеру голливудская звезда сыграла не только романтических героев и ловеласов, но и коррумпированных полицейских ("Внутренние дела"), грязных банкиров Уолл-стрит ("Арифметика"), активистов ИРА ("День Джекала"), агентов ЦРУ ("Двойник - смертельное противостояние") и даже бездомного человека ("Время вне времени"). Он отказался от роли Гордона Гекко в "Уолл-стрит" в 1987 году, о чем later сожалел.

В бродвейском спектакле "Изогнутый" он сыграл гомосексуального заключенного в концлагере Дахау, за что получил премию "Театральный мир". В фильме "Норман" он убедительно сыграл трагическое падение еврейского бизнесмена в Нью-Йорке, что сделало его фаворитом критиков на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, которую он так и не получил. Кроме Золотого глобуса за роль в "Чикаго", все основные премии Голливуда прошли мимо него.

Исключен из "Оскаров"

Ричард Гир не единственный, кто испытал на себе исключение из оскаровского круга на протяжении многих лет. В 1993 году его попросили объявить награду за лучшую работу художника-постановщика Лучиане Арриги и Иану Уиттакеру за "Как закалялась сталь". Однако Гир отклонился от сценария и воспользовался платформой, чтобы критически высказаться о политике китайского правительства в отношении тибетцев и китайского народа. Это было воспринято организаторами как нарушение этикета, что привело к десятилетнему бойкоту Оскаров для Гира.

По данным "Холливудского репортера", Гир, который является буддистом уже несколько десятилетий и друг Далай-ламы, запрещен въезд в Китай из-за своей позиции. Отчет предполагает, что "Голливуд становится более дружелюбным по отношению к авторитарному гиганту", и студии осторожно относятся к тому, чтобы не разозлить правительство, которое контролирует второй по величине рынок фильмов в мире.

Гир сказал: "Конечно, есть фильмы, в которых я не могу участвовать, потому что китайцы возражают: 'Не с ним!' Недавно мне сказали, что они не могут профинансировать фильм со мной, потому что это разозлит китайцев".

Несмотря на это, крупные студии продолжают свой путь, и талант и репутация Гира остаются непоколебимыми. Он выступает против несправедливости, где бы она ни была, и его миссия - "чувствовать сострадание и обрести мудрость". Он стремится "быть бескорыстным и помогать другим. Я не всегда достигаю своей цели, поэтому моя минимальная цель - не причинять вреда никому".

Джордж Клуни также был назван одним из самых привлекательных мужчин различными изданиями, часто появляясь в списках вместе с Ричардом Гиром. Несмотря на то, что он старше на несколько лет, обаяние и красота Джорджа Клуни продолжают покорять публику.

В еще одном опросе, проведенном в 2018 году, tanto Джордж Клуни, как и Ричард Гир, заняли высокие позиции в рейтинге сексуальной привлекательности. Согласно опросу, Клуни был назван самым сексуальным мужчиной женщинами в США, что привело к близкому равенству между этими двумя голливудскими легендами.

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