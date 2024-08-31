Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиДжордж Клуни

"Актеры празднуют свой день рождения, играя главную роль в "Красивой женщине" (изменен)

Ричард Гир отмечает своё 75-летие. По além своей кинокарьеры, актёр имел значительное присутствие.

 and  John Stellmacher
Время чтения 4 минут

- "Актеры празднуют свой день рождения, играя главную роль в "Красивой женщине" (изменен)

Очаровательный, Иконоподобный Мужчина с уникальным шармом - и так далее. Такое ассоциируется с американским актером Ричардом Гере (75) уже давно. Его серебристые волосы, которые появились в "Красавице в беде", также способствуют этому. Это было в 1990 году.

Теперь его волосы белы как снег, но лицо остается стройным, ровным и лишенным глубоких морщин, которые обычно отмечают мужчин такого же возраста. Он все еще сохраняет ту знаменитую мягкую, иногда озорную улыбку, которая покорила сердца миллионов женщин. Почему бы и нет? В конце концов, ему исполнится 75 только 31 августа, и жизнь к нему была в целом добра.

Кроме того, мужчину, которого считают одним из величайших коммуникаторов или интерпретаторов женщин, можно простить за такую репутацию.

Легенда Голливуда и "Самый сексуальный мужчина"

С тех пор, как Гере сыграл обаятельного, все еще молодого и элегантного проститута в "Американском г gigolo" в 1980 году, его фильмография неуклонно росла. За этим последовали: "Офицер и джентльмен" (1982), "Красавица в беде" (1990), "Беглянка" (1999, снова с Джулией Робертс), "Изменщица" (2002) и музыкальный фильм "Чикаго" (2002). В 1999 году Ричард Гере был назван "Самым сексуальным мужчиной" по версии журнала "Люди".

Звезда также завоевала сердца немок. Опрос журнала "Взгляд" (2006 год) показал, что немецкие женщины в возрасте от 20 лет считают Ричарда Гере самым сексуальным. Он обошел 12-летнего младше его Джорджа Клуни (63) и 15-летнего младше его Брэда Питта (60).

Список его реальных завоеваний и отношений на расстоянии также впечатляет: Ричард Гере якобы встречался с актрисами Пенелопой Милфорд (76), Тьюзди Уэлд (81), Кароль Мэлори (82), Барбара Каррера (78), Ким Бейсингер (70), Присцилла Пресли (79) и Барбра Стрейзанд (82). Он также якобы встречался с бразильской художницей Сильвией Мартинс (70), дизайнером ювелирных изделий Лори Родкин (75) и моделями Лора Бейли, Тина Чоу, Далила ди Лацзаро и Падма Лакшми в какой-то момент.

Ричард Гере женат в третий раз

Он был женат на супермодели Синди Кроуфорд (58) с 1991 по 1995 год. Его второй женой была актриса Кэри Лоуэлл (2002-2016, с одним сыном). В 2018 году он женился на испанской журналистке и политической активистке Алехандре Сильве (41), с которой у него двое сыновей. Разница в возрасте более 30 лет ее не смущает. "Он обещал мне 20 хороших лет. Он полон энергии, более активен, трудно поспевать за ним!"

В 2017 году, когда его спросили об опыте общения с женщинами, он дал "Люфтханзе Магазину" ответ, который совсем не звучал как у женатого мужчины: "Я не знаю, что думают женщины, но знаю, как должен себя вести. Отношения - это не сделка, в которой каждый взвешивает, что дает другой. Истинная любовь требует самопожертвования, как у матерей и их детей. Это не всегда легко, признаю".

Вот одна сторона Ричарда Гере, другая сторона была подробно описана в "Юждеутше Цайтунг": "Сложно поверить, но даже Ричард Тиффани Гере не родился как неуступчивый, вечно улыбающийся седовласый красавчик. Он не всегда был незаметным, обаятельным". Родившийся в 1949 году Гере происходит из уважаемой семьи, корни которой уходят в первых иммигрантов в Америке. Его английские предки прибыли на знаменитом "Мейфлауэре" на Восточном побережье в 1620 году.

Ричард Гере разбирается в музыке

После того, как он бросил философский факультет, он захотел посвятить себя музыке, так как выучил несколько инструментов, в том числе фортепиано, гитару, трубу и барабаны, и также сочинял музыку для студенческого театра. Гере действительно талантливый музыкант, написавший фортепианную тему для "Красавицы в беде" и гитарный соло для "Песни жениха". Он также блистал в вокальной партии в "Чикаго".

За свою более чем 50-летнюю карьеру голливудская звезда сыграла не только романтических героев и ловеласов, но и коррумпированных полицейских ("Внутренние дела"), грязных банкиров Уолл-стрит ("Арифметика"), активистов ИРА ("День Джекала"), агентов ЦРУ ("Двойник - смертельное противостояние") и даже бездомного человека ("Время вне времени"). Он отказался от роли Гордона Гекко в "Уолл-стрит" в 1987 году, о чем later сожалел.

В бродвейском спектакле "Изогнутый" он сыграл гомосексуального заключенного в концлагере Дахау, за что получил премию "Театральный мир". В фильме "Норман" он убедительно сыграл трагическое падение еврейского бизнесмена в Нью-Йорке, что сделало его фаворитом критиков на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, которую он так и не получил. Кроме Золотого глобуса за роль в "Чикаго", все основные премии Голливуда прошли мимо него.

Исключен из "Оскаров"

Ричард Гир не единственный, кто испытал на себе исключение из оскаровского круга на протяжении многих лет. В 1993 году его попросили объявить награду за лучшую работу художника-постановщика Лучиане Арриги и Иану Уиттакеру за "Как закалялась сталь". Однако Гир отклонился от сценария и воспользовался платформой, чтобы критически высказаться о политике китайского правительства в отношении тибетцев и китайского народа. Это было воспринято организаторами как нарушение этикета, что привело к десятилетнему бойкоту Оскаров для Гира.

По данным "Холливудского репортера", Гир, который является буддистом уже несколько десятилетий и друг Далай-ламы, запрещен въезд в Китай из-за своей позиции. Отчет предполагает, что "Голливуд становится более дружелюбным по отношению к авторитарному гиганту", и студии осторожно относятся к тому, чтобы не разозлить правительство, которое контролирует второй по величине рынок фильмов в мире.

Гир сказал: "Конечно, есть фильмы, в которых я не могу участвовать, потому что китайцы возражают: 'Не с ним!' Недавно мне сказали, что они не могут профинансировать фильм со мной, потому что это разозлит китайцев".

Несмотря на это, крупные студии продолжают свой путь, и талант и репутация Гира остаются непоколебимыми. Он выступает против несправедливости, где бы она ни была, и его миссия - "чувствовать сострадание и обрести мудрость". Он стремится "быть бескорыстным и помогать другим. Я не всегда достигаю своей цели, поэтому моя минимальная цель - не причинять вреда никому".

Джордж Клуни также был назван одним из самых привлекательных мужчин различными изданиями, часто появляясь в списках вместе с Ричардом Гиром. Несмотря на то, что он старше на несколько лет, обаяние и красота Джорджа Клуни продолжают покорять публику.

В еще одном опросе, проведенном в 2018 году, tanto Джордж Клуни, как и Ричард Гир, заняли высокие позиции в рейтинге сексуальной привлекательности. Согласно опросу, Клуни был назван самым сексуальным мужчиной женщинами в США, что привело к близкому равенству между этими двумя голливудскими легендами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Было множество очередей в цифровом виде для получения билетов на концерт Оазис
Общество

Проезды на концертную серию "Оазис" уже исчерпаны.

Братья-музыканты Ноэль иЛиам Галлахер из Oasis, ранее отдалившиеся друг от друга, примирились. Интерес к билетам на концерты резко возрос, и группа объявила: Полностью распродано.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Скэт, известный как Джокер, достиг возраста 53 лет.
Общество

Музыкант Фатман Скуп, к сожалению, скончался.

Музыкант Фатман Скуп, к сожалению, скончался. Жаль сообщать, но в мире музыки произошла трагедия: на сцене внезапно скончался хайп-мен и рэпер Fatman Scoop. Ему было всего 53 года. Известный американский новостной портал "TMZ" сообщает, что музыкант, выступавший в выходные, внезапно потерял сознание и рухнул на сцену. Его тур-менеджер

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Скуп, известный как Фатмен, погибает после обвала сцены.
Общество

Скуп, известный как Фатмен, погибает после обвала сцены.

На музыкальном мероприятии известный рэпер Fattman Scoop внезапно поступил и в результате скончался. Ему было 53 года на момент его смерти. Причина его смерти не сообщается.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.
Спорт

Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.

Германская пара по настольному теннису не справилась с задачей завоевать золото в финале, выразив недовольство своей игрой. Подобные чувства выражает иelschfer Leon по длине. На другой приятной ноте,演出在屋子里 overly тщательно.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Осторожно! Эрлинг Холанн наслаждался свободным временем.
Спорт

Колоссальное влияние Хааланда пожирает Вест Хэм, и он рассматривает возможность уйти.

Колоссальное влияние Хааланда пожирает Вест Хэм, и он рассматривает возможность уйти. Манчестер Сити, действующие чемпионы Англии по футболу, сохранили свою беспроигрышную серию в новом сезоне Премьер-лиги, а нападающий Эрлинг Холанд стал главным героем. Норвежский форвард забил все три гола в их победе со счетом 3:1 над Вест Хэм Юнайтед,

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно