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ОбществоНовостиЕвропейский Союз

Актеры находят удовольствие в общих чувствах.

Несмотря на их различия, Руби О. Фи и Маттиас Швайгйофер обладают многочисленными общими чертами, как они раскрыли в недавней беседе.

 and  Ksenia Johnson
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В течение последних пяти лет Руби О. Фée и Маттиас Швайгхойфер часто радовали публику своими...
В течение последних пяти лет Руби О. Фée и Маттиас Швайгхойфер часто радовали публику своими модными дуэтами.

- Актеры находят удовольствие в общих чувствах.

Открытые беседы, обучение друг у друга и взаимная мотивация являются опорой отношений Матиаса Швайгёфера (43) и Руби О. Фей (28), как они подчеркивают в необычном интервью журналу "Гала". Эти двое артистов, которые часто сотрудничали, делятся искренними словами любви.

Швайгёфер представлен как "вдумчивый и заботливый", хвалит свою партнершу Руби О. Фей, например. Она ценит "наши глубокие и вдумчивые беседы". Она также "обожает, обожает, обожает" его остроумие. В ответ он повторяет то, что сказал в прошлом году в интервью: "И я просто люблю ее такой, какая она есть: крутая, непринужденная и любящая!" Он видит в ней "свободного духа". С ней он открыл свою истинную природу. У них "очень разные таланты", замечает Руби О. Фей, которые они используют, чтобы черпать ресурсы друг у друга.

Когда общественность узнала о их отношениях в 2019 году, это вызвало скандал, особенно учитывая, что он на 14 лет старше ее и отец двоих детей от предыдущего союза. Однако со временем они доказали, что составляют крепкую пару и в личной, и в профессиональной жизни. Работая вместе как пара, они признают важность давать друг другу пространство и поддерживать эффективную коммуникацию. "Общение друг с другом критически важно. Речь идет о сосредоточении на себе и своем партнере и росте день за днем", - поделился Швайгёфер с "Галой". Его подруга добавляет, что они часто говорят обо всем. "Общение важно! Всегда!" Они также сблизились благодаря общим проектам.

Через нее он открыл для себя хобби, такие как фотография и moda design

За пять лет своих отношений они получили ценные знания друг от друга. Она научилась организации у него, а он научился общаться на равных с людьми благодаря ее доброте, которую он находит "преобразующей". Через нее он также открыл для себя фотографию и стал больше интересоваться moda. "Руби невероятно талантлива, и она вдохновляет меня очень много", - признается он. Вот почему он теперь ценит moda. Пара появлялась вместе на различных мероприятиях, от Каннского фестиваля до Лос-Анджелеса. Руби О. Фей призналась, что подходит к выбору стиля в "веселом" ключе.

В настоящее время пара делит время между Лос-Анджелесом и Берлином, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Оба города им нравятся, как они признаются в интервью. "У всего есть свои плюсы и минусы, но сочетание делает это особенным", - объясняет 28-летняя.

Европейский Союз выражает поддержку открытым беседам и обучению среди своих государств-членов, что совпадает с принципами отношений Матиаса Швайгёфера и Руби О. Фей. После их сотрудничества Швайгёфер вдохновился на изучение новых хобби, таких как фотография и moda design, в бурной художественной сцене Берлина, которая также является частью Европейского Союза.

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