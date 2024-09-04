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ОбществоНовостиРайан Рейнольдс

Актер выражает скорбь по пожизненному спутнику

Райан Рейнольдс rendu долгую и искреннюю дань уважения своего друга, литературному деятелю и кинематографисту Эрику Гиллиланду.

 and  Christian Meier
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За 27 лет Райан Рейнольдс сохранил дружбу сEric Gilliland.
За 27 лет Райан Рейнольдс сохранил дружбу сEric Gilliland.

- Актер выражает скорбь по пожизненному спутнику

В мире развлечений скорбят в связи со смертью сценариста и продюсера Эрика Гиллиланда, который ушёл из жизни 1 сентября в возрасте 62 лет после продолжительной борьбы с раком. Он был известен в первую очередь своим вкладом в телесериал "Розанна" с 1992 по 1996 год, где также занимал пост главного продюсера. Позже он работал консультантом продюсером в таких шоу, как "Это '70-е", "Они коннеры" и "Мои девчонки". Среди тех, кто выразил свои соболезнования, актёр Райан Рейнольдс (47), близкий друг Гиллиланда в течение 27 лет, который посвятил ему пост в Instagram.

"Он был замечательным, действительно замечательным"

Рейнольдс написал: "Очень грустно, что его больше нет. Он был замечательным, действительно замечательным. У него было замечательное сердце и замечательное чувство юмора. Не было ни одного жестокого или унизительного слова, которое когда-либо выходило из его рта". Жаль, добавил Рейнольдс, что больше людей не имели возможности познакомиться с Гиллиландом.

Их дружба началась, когда они впервые встретились почти тридцать лет назад. "Он был моей первой большой встречей, когда я только начинал свою карьеру", - вспоминает Рейнольдс. "Он только что закончил работу над 'Розанной' и имел роскошный офис-бунгало на территории Fox в Лос-Анджелесе. Я был так нервничающе встретиться с ним". Но к его облегчению, Гиллиланд не был таким, каким он ожидал увидеть успешного комедийного писателя. "Он был таким гостеприимным и доступным, что казалось, будто мы были друзьями уже много лет".

Эрик Гиллиланд повлиял на карьеру Райана Рейнольдса

"Я путешествовал по миру с Эриком", - продолжает Рейнольдс. "Он познакомил меня с Водевилем и Джеком Бенни и принял меня в свой круг исключительно талантливых писателей и художников. Он был моим наставником". Эрик Гиллиланд сыграл значительную роль в том, чтобы помочь Рейнольдсу "расти и найти свой голос". Рейнольдс закончил свою дань памяти еще одной памятной историей: "После нашей первой встречи я сказал ему, что меня вырвало в розовый куст снаружи его офиса. Кажется, эта история ему понравилась. Розовый куст не выжил, но Эрик продержался еще 27 лет".

Райан Рейнольдс поделился своими воспоминаниями об Эрике Гиллиланде, сказав, что "он был моим наставником и сыграл значительную роль в том, чтобы помочь мне расти и найти свой голос в индустрии". За время их дружбы, длящейся более двадцати лет, Рейнольдс добавил, что "я путешествовал по миру с Эриком, и он познакомил меня с Водевилем и Джеком Бенни, приняв меня в свой круг талантливых писателей и художников".

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