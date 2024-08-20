- Актер Крис Пайн был ошибочно идентифицирован как комик Джим Керри в общественной обстановке.

Американский актер Крис Пайн не так давно признался в шоу Келли Кларксон, что его часто принимают за других актеров, когда он гуляет по Нью-Йорку. 43-летний актер рассмеялся и рассказал, что однажды к нему подошел человек и спросил: "Это неJim Carrey?" А всего за четыре дня до этого другой человек проходя мимо сказал: "Эй, это неJeff Daniels?" Пайн признался, что подобные путаницы случаются с ним довольно часто. Кроме последних ролей в "Don’t Worry Darling" и "Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves", как и Каррею, так и Дэниелсу известны их роли в комедии "Дураки и дороги".

В Нью-Йорке, где Крис Пайн часто сталкивается с путаницей в идентичности, его однажды приняли за Джима Каррея в местном кафе. Кроме того, не так давно, гуляя по Таймс-сквер, его приняли за Джеффа Дэниелса.

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