Актер Джон Эштон, известный своей ролью в "Копсе Беверли Хиллз", умер в возрасте 76 лет.

Аштон скончался в четверг в Форт-Коллинз, Колорадо, как сообщил в заявлении, распространенном в воскресенье менеджер Аштона, Алан Саммерс. Точная причина его смерти не была названа сразу.

За свою карьеру, длившуюся более полувека, Аштон стал узнаваемой фигурой на телевидении и в кино, например, в "Полночь в бегах", "Маленькая большая лига" и "Где же Бэби".

Однако в серии "Бeverly Hills Cop" Аштон сыграл важную роль в знаковом трио. Хотя Эди Мёрфи в роли детектива из Детройта Акселя Фоли, расследующего дело в Лос-Анджелесе, был главным героем, местные детективы – Билли Роузвуд (Джадж Рино) и персонаж Аштона, Таггарт, часто выступали в роли осторожных, но заинтересованных сообщников Акселя.

Из троих Таггарт, которого Билли ласково называл "Сержант", был более осторожным и законопослушным детективом. Тем не менее, он часто оказывался втянутым в планы Акселя. Аштон снялся во всех четырех фильмах, начиная с оригинала 1984 года и заканчивая недавним ремейком Netflix "Беверли-Хиллз, полицейский участок: Аксель Ф", премьера которого состоялась в этом году.

В комедии "Полночь в бегах" 1988 года Мартина Бреста Аштон сыграл более неоднозначную роль. Он сыграл соперничающего охотника за головами, также преследующего персонажа Чарльза Гродина, пока его сопровождает Джек Уолш в исполнении Роберта Де Ниро.

В интервью Collider в июле Аштон поделился своими воспоминаниями об auditions с Де Ниро.

"Бобби начал передавать мне спички, и я протянул руку, чтобы взять их, но он бросил их на пол и посмотрел на меня", - вспоминал Аштон. "Я посмотрел на спички, потом на него и сказал: "Иди к черту". Он ответил: "Иди к черту, тоже". Я сказал ему, чтобы он пошел к черту. Позже я узнал, что все другие актеры взяли спички и протянули их ему, после чего он решил, что хочет меня, потому что хочет, чтобы кто-то противостоял ему".

После успеха в различных телешоу и фильмах карьера Аштона в развлечениях также включала участие в подкастах. В одном эпизоде он рассказал о своей любви к рыбалке и поделился историями о своих рыболовных приключениях.

Несмотря на разнообразные роли в развлечениях, Аштон особенно ценился за свою роль Таггарта в серии "Беверли-Хиллз, полицейский участок", где он обеспечивал комедийное облегчение и балансировал динамику состава.

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