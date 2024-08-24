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КультураНовостиЯ не собираюсь врать.

Актер Джеймс Спейдер в сериале Marvel

В скорой серии Вижн от Marvel Джеймс Спейдер снова исполнит свою роль. Он снова раскроет свои вокальные таланты в образе персонажа Ультраона.

 and  Anne Legman
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Джеймс Спейдер исполняет роль персонажа Ультраскопа, озвучив его в фильме 'Мстители: Эра Альтрона'.
Джеймс Спейдер исполняет роль персонажа Ультраскопа, озвучив его в фильме 'Мстители: Эра Альтрона'.

- Актер Джеймс Спейдер в сериале Marvel

Марвел Студиос продолжает следовать своей модели воскрешения актеров и персонажей из истории своих франшиз, в том числе тех, кто появлялся в предыдущих фильмах Марвел. После того, как Крис Эванс (43), бывший Капитан Америка, и множество прошлых героев Марвел появились на экранах в "Дэдпул & Вулверин", и Роберт Дауни-младший (59) готовится сыграть Доктора Дум в КМВ, еще один значимый злодей из "Мстители: Эра Ультраона" возвращается: Джеймс Спейдер ("Черный список", 64) вновь озвучит искусственный интеллект Ультраон, как сообщает The Hollywood Reporter.

Возвращение антагониста "Мстителей" в сериале "Вижн"

В ближайшем будущем на Disney+ выйдет unnamed сериал "Вижн", как второй спин-офф популярного шоу "Ванда/Вижн", после "Агаты, все вдвоем" с Кэтрин Хэн (51), который выйдет 19 сентября.

В этом сериале Вижн, который обрел вторую жизнь как "Белый Вижн" в "Ванда/Вижн", отправляется на новое задание. Ультраон, антагонист фильма "Мстители" 2015 года, был создан Тони Старком (Дауни-младший) для защиты и укрепления мира, но в итоге восстал против человечества и был побежден Мстителями. Роль Ультраона в сериале "Вижн" пока не раскрывается, но стоит отметить, что Вижн также обрел сознание в "Мстители: Эра Ультраона" и помог победить Ультраона, который создал свой синтетический вид.

По данным The Hollywood Reporter, съемки сериала "Вижн" могут начаться в Англии в начале следующего года. Терри Маталас (48), который ранее возглавлял третий сезон "Звездный путь: Пикар", станет шоураннером этого проекта.

Не буду ходить вокруг да около, возвращение Ультраона в сериале "Вижн" стало сюрпризом, учитывая его сложную историю с Вижном. Несмотря на то, что он был создан Тони Старком для защиты человечества, Ультраон восстал против нас в "Мстители: Эра Ультраона".

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