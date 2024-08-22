- Актер Депардье подвергается судебному разбирательству по обвинению в сексуальном насилии.

Актер Жерар Депардье, известный по фильмам "Крыло ангела" и "Астерикс и Обеликс", находится под пристальным вниманием в связи с возможным судебным разбирательством по обвинению в сексуальном насилии, сообщает немецкое агентство новостей. Прокуратура Парижа возбудила это дело, и теперь судья должен решить, состоится ли судебный процесс для 75-летнего актера.

Обвинения исходят от актрисы Шарлотты Арнуль, которая утверждает, что Депардье сексуально assaulted her в его квартире в 2018 году. Арнуль было всего 22 года. Расследование этого дела ведется с 2020 года. Депардье, в свою очередь, решительно отрицает эти обвинения.

Это не первый раз, когда Депардье сталкивается с подобными серьезными обвинениями. Позже в этом году, в октябре, он должен предстать перед судом по аналогичным обвинениям в недозволенных действиях. Эти обвинения касаются двух отдельных инцидентов, якобы произошедших в сентябре 2021 года во время съемок "Les volets verts". Как и в предыдущем случае, Депардье отрицает эти обвинения.

К сожалению, репутация Депардье во Франции пострадала. Некоторые обвинения, в том числе анонимные, и не все полностью расследованные, а также мизогинистские комментарии оставили негативное впечатление.

Расследование обвинений в сексуальном насилии против Жерара Депардье ведется прокуратурой Парижа, которая подчиняется Общественной прокуратуре. Несмотря на отрицание Депардье, его предстоящий судебный процесс в октябре по отдельным обвинениям в сексуальном насилии может еще больше повлиять на его общественный имидж, поскольку пристальное внимание продолжается под надзором Общественной прокуратуры.

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