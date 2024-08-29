- Актер Деннис Свенссон получит премию Боя Гоберта в 2024 году

Приз в 10 000 евро за выдающийся актёрский талант на сценических площадках Гамбурга, носящий имя актёра и директора Театра Талия Бой Гоберта (1925-1986), в этом году достался Деннису Свенссону. 28-летний местный актёр учился в Высшей школе музыки и театра и блистал на сценах Театра Санкт-Паули, среди прочих.

"Жюри, возглавляемое актёром Бурхартом Клауснером, похвалило способность Свенссона без труда вживаться в своих персонажей, не прибегая к переигрываниям, наделяя роли нежной наивностью и восхищением. Он убедительно играет как насмешливых и пренебрежительных персонажей, так и романтичных и душевных. Его выступления захватывают," - отметили члены жюри. Свенссона заметили в "Сыне" в Театре Санкт-Паули, и скоро он вновь появится на сцене в "Джеймс Браун носил бигуди".

Приз признаёт заслуги актёра и директора Театра Талия Бой Гоберта. Ранее его получали Ульрих Тукур, Мартин Вюттке, Сусанна Вольф, Ханс Лёв, Гала Отерро Уинтер и Штефан Зигеmund. Церемония состоится 1 декабря во время утреннего спектакля в Театре Талия.

Актёрская карьера Свенссона включает выступления в различных примечательных местах Гамбурга, таких как Театр Талия и Театр Санкт-Паули. После впечатляющей роли в "Сыне" в Театре Санкт-Паули tanto зрители, как и критики, с нетерпением ждут его следующей роли в "Джеймс Браун носил бигуди" в Театре Талия.

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