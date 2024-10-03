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Актер Дэниел Дэй-Льюис выходит из пенсии, чтобы сняться в фильме, режиссёром которого будет его сын.

Актер Дэниел Дэй-Льюис, который ушел из actuar в 2017 году после своего последнего фильма, возвращается на экран для проекта под руководством своего сына, режиссера Ронана Дэй-Льюиса.

 and  Ksenia Johnson
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Дэниел Дэй-Льюис замечен в Нью-Йорке 11 января 2024 года
Дэниел Дэй-Льюис замечен в Нью-Йорке 11 января 2024 года

Актер Дэниел Дэй-Льюис выходит из пенсии, чтобы сняться в фильме, режиссёром которого будет его сын.

Вторник стал днем открытия нового проекта под названием "Анемона". Компании Focus Features и Plan B объединились, чтобы представить этот фильм, в котором снялись Дэниел Дэй-Льюис и Шон Бин. Это первый режиссерский проект Ронана Дэй-Льюиса, а также в фильме появится Саманта Мортон. Сценарий был написан в соавторстве отцом и сыном Дэй-Льюисами.

В тот же день Дэниел Дэй-Лewis и Шон Бин были замечены на мотоцикле в Манчестере, Англия, что подогрело слухи о возвращении Дэй-Льюиса на большие экраны. После своей роли в фильме Пола Томаса Андерсона "Утопленник" в 2017 году 67-летний актер объявил о своем уходе из кино.

"Всю свою жизнь я болтал о том, что должен бросить acting, но что-то изменилось на этот раз. Желание уйти взяло надо мной верх и стало навязчивой идеей. Это было то, что я должен был сделать", - сказал он журналу W.

С тех пор его публичные появления были редкими, но в январе он неожиданно появился на церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США, чтобы вручить премию Мартину Скорсезе, который снял его в "Бандах Нью-Йорка" (2002) и "Возрасте невинности" (1993).

"Анемона", находящаяся в производстве, исследует "сложные взаимосвязи между отцами, сыновьями и братьями, а также нюансы семейных связей".

26-летний Ронан Дэй-Льюис - художник. Его работы выставлялись в Нью-Йорке, а его первая международная сольная выставка откроется во вторник в Гонконге.

"Мы рады сотрудничать с талантливым визуальным художником Ронаном Дэй-Льюисом над его первым полнометражным фильмом, где он работает вместе со своим отцом, Дэниелом Дэй-Льюисом", - сказал Питер Кужавски, председатель Focus Features. "Они написали замечательный сценарий, и мы с нетерпением ждем того момента, когда сможем представить их общую концепцию зрителям, работая вместе с Plan B".

Будущий фильм "Анемона" обещает стать захватывающим зрелищем, с Дэниелом Дэй-Льюисом и Шоном Бином в главных ролях. Фанаты Дэй-Льюиса с нетерпением ждут его возвращения на большие экраны после его предыдущего заявления о уходе.

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