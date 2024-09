Аксель Шульц проявляет интерес к Реджине Халмич.

Бывший чемпион по боксу Аксель Шульц не скрывает своей симпатии к бою Рааб против Хальмих, который состоится в субботу вечером. И он не болел за шоумена!

В своих историях в Instagram Хальмич поделилась записью с Шульцем, напрямую обращающимся к ней. "Регина, моя королева бокса. finally it's happening on the 14th. I hope you crack Stefan's nose, he deserves it," сказал 55-летний Шульц, выразив свою поддержку. Смотря бой из дома, он планирует поболеть за нее. "I can't be there live, but I'll be front and center in front of the TV. Keep boxing," сказал Шульц. Хальмич ответила "Спасибо" и смайликом сердца.

В субботу вечером Рааб и Хальмих встретятся в третий раз. "Кларк Финальный Бой" в PSD Bank Dome в Дюссельдорфе будет транслироваться в прямом эфире на RTL и RTL+ начиная с 8:15 вечера. Хальмич, которая ушла из профессионального бокса в 2007 году, уже обыграла Рааба дважды, в 2001 и 2007 годах.

В интервью RTL теперь 47-летняя Хальмич выразила надежду сохранить свой нос в бою. Когда ее спросили о возможности сломанных носов, она сказала: "Я надеюсь, по крайней мере, мой нос останется целым, потому что я исправила его после карьеры, после того, как он был сломан три раза. В первом бою я сломала нос Стефану, так что посмотрим, что будет на этот раз."

Она упомянула, что у нее "нет страха и тревоги", но добавила: "Вы всегда входите в ринг с определенным уважением. Когда кулаки соединяются, это никогда не бывает безобидно, и непредсказуемое всегда может произойти. Так что, я считаю, что важно уважать этот вид спорта."

Рааб не только возвращается в ринг, но и на телевидение, после перерыва в 2015 году. Хальмич также считает этот день особенным для себя, написав в Instagram: "На самом деле, я никогда не думала, что снова соберу сумку для боксерского матча. Это похоже на сон."

