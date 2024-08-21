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Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование

Академический орган выступает за экскурсии на памятные места нацистов.

Завершение летних каникул в Гессене вот-вот наступит. Под каким давлением оказались представители учащихся, родители и педагоги в преддверии нового учебного года?

 and  Wendy Allen
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- Академический орган выступает за экскурсии на памятные места нацистов.

В связи с растущими крайне правыми тенденциями студенческий представитель в Гессене выступает за увеличение финансирования образования о демократии в школах. Перед началом нового учебного года, запланированного на следующую понедельник, заместитель официального представителя государственной школы Неле Вогель предложила: "Чтобы успешно бороться с распространением правых идей, мы настаиваем на обязательных экскурсиях в мемориальные и исторические места нацистской эпохи. Только через практическое изучение прошлого мы можем sensibilize молодых людей и предотвратить повторение истории".

Этот студенческий представитель активно добивается глубокой интеграции нацистской эпохи в учебную программу всех образовательных учреждений в Гессене, с особой сосредоточенностью на достижении учащихся, которые не посещают высшее среднее образование.

Расширение послешкольных центров в начальных школах

Торстен Шпренгер, заместитель председателя Государственного родительского совета, призвал ускорить расширение послешкольного ухода в начальных школах: "Политики должны выделять адекватные финансовые ресурсы в долгосрочной перспективе и гарантировать единство качества предложений во всем Гессене". Законное право на послешкольный уход для учащихся начальных школ планируется поэтапно ввести по всей стране с 2026 года.

Профсоюз образования и науки (GEW) ожидает дальнейшего усиления дефицита учителей. Особенно пострадали классы до уровня переходящего сертификата (нижний уровень среднего образования), в частности, общеобразовательные и профессиональные школы. "Количество незанятых преподавательских позиций уже составляло примерно тысячу в прошлом году", - критиковал председатель GEW в Гессене Тило Хартманн.

Альтернативные пути в профессию учителя

"Он добавил, что необходимы лучшие образовательные возможности в университетах и ​​подготовительной службе. Кроме того, 'поперечный вход' для предварительно квалифицированных заместителей учителей, обещанный в коалиционном соглашении черно-красного правительства земли, должен быть реализован в ускоренном режиме".

Попытка студенческого представителя включить нацистскую эпоху в образование выходит за рамки высшего среднего образования, стремясь обеспечить всеобщее понимание истории во всех образовательных учреждениях.

Для эффективной борьбы с экстремизмом важно, чтобы последующие поколения были образованы о прошлом, подчеркивая важность выделения достаточных ресурсов на образование о демократии в школах.

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 and  Ann Bradley
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