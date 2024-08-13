- Айвангер: освобождение от центов на воду для фермеров и промышленности

В дебатах вокруг проекта водного налога в Баварии министр экономикиHubert Aiwanger выступает за освобождение от платы определенных потребителей. "Фермер или предприниматель, у которого есть своя скважина и он берет воду из нее, не должен платить ничего, так как он не создает никаких общественных затрат", - сказал политик "Свободных избирателей" газете "Пассауэр Neue Presse".

Промышленность, "которая может брать воду из реки для охлаждения", также не должна быть обременена. Вместо этого предложение "Свободных избирателей" заключается в взимании платы X со всех пользователей воды, которые подключены к трубопроводу и не имеют своей скважины. Это гарантировало бы будущую устойчивость поставщиков воды по всей Баварии, "чтобы инвестор не купил их всех", сказал Aiwanger в газете.

Сёдер и Глаубер: водный налог к осени

Правительство ХСС и "Свободных избирателей" объявило в конце июля, после некоторых дебатов и внутрикоалиционных разногласий, что к осени будет принят закон о введении водного налога в Баварии. Однако к тому времени еще предстоит прояснить многие вопросы, считают премьер-министр Markus Söder (ХСС) и министр окружающей среды Thorsten Glauber (Свободные избиратели). Две партии еще не пришли к согласию по конкретному дизайну.

Так называемый водный налог уже существует в 13 из 16 федеральных земель, некоторые уже много лет. Все, кто качает воду, должны платить сбор. Его размер варьируется в зависимости от земли и может составлять до около 30 центов за кубический метр. ХСС и "Свободные избиратели" договорились во время формирования правительства в конце 2023 года ввести водный налог в этом законодательном периоде, как это было запланировано ранее.

Президент Баварской ассоциации городов и общин Uwe Brandl (ХСС) раскритиковал заявления Aiwanger. Позиция министра не имеет отношения к муниципальным заботам, а скорее является явным клиентилизмом, то есть освобождением крупных потребителей, сказал он. Для ассоциации минимальные требования ясны: все водозаборы, в том числе сельского хозяйства, должны быть включены в водный налог, измерены и контролироваться. Доходы должны использоваться исключительно и целенаправленно для профилактической защиты грунтовых вод.

Баварская ассоциация городов и общин выступает против плана освобождения министра экономики Hubert Aiwanger, считая его формой клиентилизма. Вместо этого они выступают за включение всех водозаборов, в том числе сельскохозяйственных, в водный центр и использование доходов исключительно для профилактической защиты грунтовых вод, что является муниципальной заботой.

В свете продолжающихся дебатов и необходимости прояснения многие вопросы по проекту водного центра в Баварии, согласованного ХСС и "Свободными избирателями", остаются предметом обсуждения среди муниципалитетов.

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