Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМуниципалитет

Айвангер: освобождение от центов на воду для фермеров и промышленности

Водный центр в Баварии должен быть осуществлен. Тем не менее, его дизайн по-прежнему является предметом продолжающихся дискуссий. Инициатива баварского министра экономики Hubbard Aiwanger вызвала немедленную критику.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Б svýchский министр экономики Губерт Айвангер (Свободные избиратели) предлагает план в отношении...
Б svýchский министр экономики Губерт Айвангер (Свободные избиратели) предлагает план в отношении планируемой водной реформы.

- Айвангер: освобождение от центов на воду для фермеров и промышленности

В дебатах вокруг проекта водного налога в Баварии министр экономикиHubert Aiwanger выступает за освобождение от платы определенных потребителей. "Фермер или предприниматель, у которого есть своя скважина и он берет воду из нее, не должен платить ничего, так как он не создает никаких общественных затрат", - сказал политик "Свободных избирателей" газете "Пассауэр Neue Presse".

Промышленность, "которая может брать воду из реки для охлаждения", также не должна быть обременена. Вместо этого предложение "Свободных избирателей" заключается в взимании платы X со всех пользователей воды, которые подключены к трубопроводу и не имеют своей скважины. Это гарантировало бы будущую устойчивость поставщиков воды по всей Баварии, "чтобы инвестор не купил их всех", сказал Aiwanger в газете.

Сёдер и Глаубер: водный налог к осени

Правительство ХСС и "Свободных избирателей" объявило в конце июля, после некоторых дебатов и внутрикоалиционных разногласий, что к осени будет принят закон о введении водного налога в Баварии. Однако к тому времени еще предстоит прояснить многие вопросы, считают премьер-министр Markus Söder (ХСС) и министр окружающей среды Thorsten Glauber (Свободные избиратели). Две партии еще не пришли к согласию по конкретному дизайну.

Так называемый водный налог уже существует в 13 из 16 федеральных земель, некоторые уже много лет. Все, кто качает воду, должны платить сбор. Его размер варьируется в зависимости от земли и может составлять до около 30 центов за кубический метр. ХСС и "Свободные избиратели" договорились во время формирования правительства в конце 2023 года ввести водный налог в этом законодательном периоде, как это было запланировано ранее.

Президент Баварской ассоциации городов и общин Uwe Brandl (ХСС) раскритиковал заявления Aiwanger. Позиция министра не имеет отношения к муниципальным заботам, а скорее является явным клиентилизмом, то есть освобождением крупных потребителей, сказал он. Для ассоциации минимальные требования ясны: все водозаборы, в том числе сельского хозяйства, должны быть включены в водный налог, измерены и контролироваться. Доходы должны использоваться исключительно и целенаправленно для профилактической защиты грунтовых вод.

Баварская ассоциация городов и общин выступает против плана освобождения министра экономики Hubert Aiwanger, считая его формой клиентилизма. Вместо этого они выступают за включение всех водозаборов, в том числе сельскохозяйственных, в водный центр и использование доходов исключительно для профилактической защиты грунтовых вод, что является муниципальной заботой.

В свете продолжающихся дебатов и необходимости прояснения многие вопросы по проекту водного центра в Баварии, согласованного ХСС и "Свободными избирателями", остаются предметом обсуждения среди муниципалитетов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно