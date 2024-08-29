- Айвангер однозначно заявляет о своей позиции: никакого сотрудничества с AfD

После туманных замечаний Матиаса Бергера, лидирующего кандидата Свободных избирателей Саксонии, о возможном примирении с ультраправой Альтернативой для Германии (АфД), Хуберт Айвангер, национальный лидер Свободных избирателей, решительно отверг любое политическое сотрудничество с популистской правой партией. Айвангер сообщил Deutsche Presse-Agentur: "Мы не будем заниматься политикой с АфД, но любое подобное движение будет встречено санкциями со стороны нашей федеральной партии. Мы тверды в этом".

Ранее Бергер избегал открыто дистанцироваться от АфД и оспаривал идею "непроницаемой стены" между партиями, которую саксонское ведомство по защите правопорядка классифицировало как твердо правоэкстремистское. "Этот спор бессмыслен. Раньше даже была совместная фракция АфД-СПД в Грімме. Пока люди остаются в рамках демократии, хорошая идея остается хорошей идеей", - заявил он.

Бергер подчеркнул, что 70% саксонцев придерживаются консервативных взглядов, и традиционно ХДС, АфД и Свободные избиратели должны сотрудничать. "Для нас принципы, такие как семья, трудолюбие и надежность, превыше всего. Ответ не в лозунгах. Быть консерватором значит сохранять то, что работает. Это наша позиция".

Кроме того, Айвангер потребовал от Союза обязательного отказа от сотрудничества с Прогрессивным альянсом за социальную справедливость (BSW). Обращаясь к dpa, он сказал: "Левые экстремисты снова появляются". Он винит социальный раскол на "неудачную массовую иммиграцию" при канцлере Ангеле Меркель от ХДС.

Предложение Бергера о возможном примирении с АфД на выборах в ландтаг вызвало споры внутри Свободных избирателей, так как Хуберт Айвангер решительно против любой коалиции с партией. Несмотря на комментарии Бергера, оспаривающие воспринимаемую стену между партиями, Айвангер утверждает, что идеологии АфД не совпадают с их собственными.

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