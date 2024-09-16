AirBaltic ищет финансового спонсора до первоначального публичного размещения

В ближайший период Airbaltic рассматривает возможность выхода на публичный рынок, но до этого они хотят заручиться поддержкой значительного инвестора. В авиационной отрасли ходят слухи о том, что этим инвестором может стать Lufthansa, учитывая, что Airbaltic недавно зарезервировала почти половину своего флота для немецкой авиакомпании. Тем не менее,CEO Airbaltic Мартин Гаусс не стал комментировать эти слухи, заявив, что они открыты для переговоров с различными ключевыми инвесторами в преддверии своего IPO. Ранее Гаусс намекал на возможность присоединения Airbaltic к крупной авиационной группе, такой как Lufthansa, но теперь он заверил, что не ожидает этого в ближайшие пять лет.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Lufthansa рассматривает возможность инвестирования в Airbaltic. Хотя переговоры о потенциальной сделке ведутся, ничего еще не решено.

Lufthansa уже сотрудничает с Airbaltic в различных областях, в том числе как "мокрый лизинг" для своей швейцарской дочерней компании, чтобы покрыть рейсы Lufthansa в пиковые периоды. Lufthansa недавно укрепила свое партнерство с Airbaltic, планируя использовать 21 Airbus A220 Airbaltic в летнем расписании на различных хабах, включая Франкфурт и Мюнхен. Однако в зимние месяцы этот лизинговый флот будет сокращен до пяти aircraft. Партнерство продлится три года.

Lufthansa объясняет увеличение использования корпоративных aircraft и экипажей растущими пиковыми спросом, особенно в летнем расписании. Увеличивая свои мощности, они могут обслуживать более гибкие целевые области в своих сетях.

Airbaltic объявила о своем намерении выйти на публичный рынок уже к концу этого года или к началу 2025 года. Гаусс не назвал конкретной даты для этого шага. Латышская Airbaltic возглавляется немецким менеджером Гауссом и гордится современным, единым флотом из 48 Airbus A220. Большинство акций компании принадлежит латышскому правительству.

Возможное инвестирование Lufthansa в Airbaltic может существенно повлиять на операции обеих авиационных компаний, как показывает их текущее сотрудничество и планы Lufthansa по использованию 21 Airbus A220 Airbaltic в летнем расписании.

В свете интереса Lufthansa к инвестированию в Airbaltic остается увидеть, приведет ли это к слиянию или более тесным связям между этими лидирующими авиационными компаниями.

Читайте также: