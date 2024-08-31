- "Айнтрахт" начинает свой турнир Лиги Европы дома против "Пилсена".

Eintracht Frankfurt начинает свой путь в Лиге Европы домашним матчем против Вiktoria Пльзень, который состоится 26 сентября в 21:00 по центральноевропейскому времени. Как объявил клуб в субботу в соответствии с расписанием УЕФА, их первый выездной матч запланирован на 3 октября против Бешикташ Истанбул.

Второй домашний матч Орлов запланирован на 24 октября (18:45 по центральноевропейскому времени) против FC RFS из Риги, Латвия. Фrankfurt принимает Славия Прага 7 ноября (18:45 по центральноевропейскому времени). Их последний домашний матч в групповом этапе запланирован на 23 января 2024 года против Ференцварош Будапешт.

Frankfurt проведет свой последний матч группового этапа против AS Roma.

Их выездные матчи включают игры 28 ноября против FC Midtjylland и 12 декабря против Olympique Lyon. Групповой этап завершится поездкой в Италию, чтобы сыграть против AS Roma 30 января 2025 года.

Все 36 команд, участвующие в групповом этапе, сыграют по 4 домашних матча и 4 выездных игры каждая. Лучшие 8 команд выходят в плей-офф на стадии 1/16 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, также будут участвовать в своих плей-офф матчах для продолжения борьбы. Большой финал запланирован на 21 мая 2024 года в Бильбао.

В плей-офф на стадии 1/16 финала лучшие 8 команд Лиги Европы, в том числе Frankfurt, будут соревноваться между собой.

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