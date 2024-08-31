Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиУЕФА

"Айнтрахт" начинает свой турнир Лиги Европы дома против "Пилсена".

Ейнтрахт Фραукфуьрт начнет свой путь в Лиге Европы 26 сентября, принимая Виктория Пльзень дома. Завершив участие в групповом этапе, они посетят АС Рома в январе 2025 года.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- "Айнтрахт" начинает свой турнир Лиги Европы дома против "Пилсена".

Eintracht Frankfurt начинает свой путь в Лиге Европы домашним матчем против Вiktoria Пльзень, который состоится 26 сентября в 21:00 по центральноевропейскому времени. Как объявил клуб в субботу в соответствии с расписанием УЕФА, их первый выездной матч запланирован на 3 октября против Бешикташ Истанбул.

Второй домашний матч Орлов запланирован на 24 октября (18:45 по центральноевропейскому времени) против FC RFS из Риги, Латвия. Фrankfurt принимает Славия Прага 7 ноября (18:45 по центральноевропейскому времени). Их последний домашний матч в групповом этапе запланирован на 23 января 2024 года против Ференцварош Будапешт.

Frankfurt проведет свой последний матч группового этапа против AS Roma.

Их выездные матчи включают игры 28 ноября против FC Midtjylland и 12 декабря против Olympique Lyon. Групповой этап завершится поездкой в Италию, чтобы сыграть против AS Roma 30 января 2025 года.

Все 36 команд, участвующие в групповом этапе, сыграют по 4 домашних матча и 4 выездных игры каждая. Лучшие 8 команд выходят в плей-офф на стадии 1/16 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, также будут участвовать в своих плей-офф матчах для продолжения борьбы. Большой финал запланирован на 21 мая 2024 года в Бильбао.

В плей-офф на стадии 1/16 финала лучшие 8 команд Лиги Европы, в том числе Frankfurt, будут соревноваться между собой.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Федеральные земли Германии

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Последнее выступление Адели в Мюнхене завершилось фейерверком и Волной эмоций.
Федеральные земли Германии

Прощание с Адель отмечено изливом эмоций и экстравагантной пиротехникой.

Широкий восторг, развлечения и проблемы со светом знаменовали десятикратную интенсивность — с начала августа мировой поп-артист Эдель покорил аудиторию во всем мире своими концертами в Мюнхене. Однако занавес опустился.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов
Федеральные земли Германии

Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов

- Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов Вечерний инцидент с пожаром и нарушением связи прервал службу S-Bahn линии S1. По словам представителя, поезда в настоящее время курсируют с интервалом в 20 минут между Потсдамом и Берлин-Шöneberg. Причиной тому стало нарушение сигналов в Берлине-Целендорф, как сообщил спикер. Ранее

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Федеральные земли Германии

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.
Спорт

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей. Новак Джокович и Карлос Алькарас завершили свой путь на Открытом чемпионате США, оставив Яника Синнера как главного фаворита. В отличие от Джоковича и Алькараса, Синнер легко прошел через турнир Большого шлема в Нью-Йорке, обыграв Кристофера О'Коннелла. Мировой номер один

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно