- "Айнтрахт" будет принимать первый матч Бундеслиги в Дортмунде.

Eintracht Frankfurt предстоит непростое начало в Бундеслиге, где они встретятся лицом к лицу с "Боруссией" Дортмунд на стартовом матче, играя в гостях в 6:30 вечера/Sky.

Что касается игроков, то "Айнтрахт" находится в хорошей форме. Возможный новичок Артур Тейте может дебютировать за клуб. Хьюго Экитике, забивший два гола и отдав один голевой пас в победе "Айнтрахта" над Брауншвейгом со счетом 4:1 в первом раунде Кубка Германии, скорее всего, возглавит атаку. Тренер Дино Топпмёллер держит в секрете свой выбор стартового состава.

С другой стороны, вторая команда "SV Darmstadt 98" стремится заработать свои первые очки в сезоне в матче дня 3. Они принимают "1. FC Nürnberg", возглавляемый Мирославом КLOSE, в 1:30 дня/Sky в воскресенье.

Несмотря на сложное начало в Бундеслиге, подготовка "Айнтрахта" Франкфурт выглядит сильной. Они встречаются с "Боруссией" Дортмунд в стартовом матче, и возможный дебютант Артур Тейте может появиться в составе.

После матча первого дня "Айнтрахт" Франкфурт переключится на свой следующий матч в Бундеслиге.

Читайте также: