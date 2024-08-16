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"Аякс" прошел в плей-офф Лиги Европы после рекордных 34 пенальти, сделанных в замечательной перестрелке против "Панатинаикоса".

Аякс и Панатинаикос쨧ы достали 34 пенальти, чтобы решить свой матч third-round квалификации Лиги Европы }

 and  Elizabeth Wells
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Вратарь "Паниониос" Бартломей Дрыговски останавливает пенальти от игрока "Аякс" Брайана Бробби в...
Вратарь "Паниониос" Бартломей Дрыговски останавливает пенальти от игрока "Аякс" Брайана Бробби в матче "Аякс" против "Паниониос" на стадионе "Йохан Кройф Арена" вthird квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2024-2025 в Амстердаме, Нидерланды, 15 августа 2024 года.

"Аякс" прошел в плей-офф Лиги Европы после рекордных 34 пенальти, сделанных в замечательной перестрелке против "Панатинаикоса".

После победы над "Панатинаикосом" со счётом 1-0 в Афинах на прошлой неделе, греческая команда сравняла счёт благодаря голу Тетэ в компенсированное время второго матча. После того, как дополнительные 30 минут не помогли разделить команды, всё решилось в серии пенальти.

В итоге "Аякс" прошёл дальше, победив со счётом 13-12 в серии, которая длилась 25 напряжённых минут.

"Это было невероятно," - сказал главный тренер "Аякса" Франческо Фариоли. "Дух и преданность команды tonight были потрясающими. Мы не идеальны, но нельзя сказать, что игроки не отдали всё, что могли."

Это превзошло предыдущий рекорд в 32 гола, установленный после победы сборной Нидерландов над Англией со счётом 13-12 в серии пенальти в финале чемпионата Европы U21 в 2007 году.

В четверг вечером датский защитник Антон Гаайе пробивал победный пенальти после трёх подряд нереализованных ударов, вызвав взрыв радости на стадионе "Йохан Круйфф".

40-летний ветеран "Аякса" Ремко Пасвеер отразил пять пенальти и даже забил один сам в захватывающей серии.

Несколько игроков имели возможность закончить серию раньше, но промахнулись, когда давление достигло своего пика.

Теперь "Аякс" встретится с польской командой "Ягеллония Бялосток" в раунде плей-офф, чтобы определить, кто пройдёт в групповой этап Лиги Европы.

Зрелищная серия пенальти, в которой "Аякс" победил со счётом 13-12, продемонстрировала их исключительное мастерство в футболе, игре, требующей большой концентрации и точности. Победа гарантировала им место в раунде плей-офф для встречи с "Ягеллонией Бялосток".

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