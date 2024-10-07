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СпортНовостиСоединенное Королевство

Агрессивные действия Суареса: инцидент с укусом поражает Англию

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Милиutin Осмајич ожидает длительное отстранение из-за инцидента укуса
Милиutin Осмајич ожидает длительное отстранение из-за инцидента укуса

Агрессивные действия Суареса: инцидент с укусом поражает Англию

В ожесточенном соперничестве между Престон NORTH END и Блэкберн РОВЕРС во Второй дивизионе вспыхнули страсти. В хаосе матча Милутин ОСМАЙИЧ, игрок Престона, укусил своего соперника. Это действие грозит серьезными последствиями.

После своего поступка Милутин ОСМАЙИЧ, 25-летний футболист из Черногории, выступающий за Престон NORTH END во Втором английском дивизионе, был дисквалифицирован на восемь матчей. Инцидент произошел во время их матча 22 сентября, который закончился вничью 0-0. По словам тренера Блэкберна Джона ЮСТЕЙСА, ОСМАЙИЧ оставил видимый след на шее Оуэна БЕККА.

"ОСМАЙИЧ признался в совершении насильственного поступка, укусив соперника на 87-й минуте", - объявила Английская футбольная ассоциация (ФА). Независимая дисциплинарная комиссия вынесла наказание после слушания. Более подробная информация будет опубликована позднее.

Возможность реванша?

Кроме дисквалификации, ОСМАЙИЧ был оштрафован на £15,000 (примерно €18,000). С другой стороны, БЕКК, на правах аренды из Ливерпуля, был удален за поздний подкат на соперника. Ранее в ожесточенном дерби Ланкашира игрок Престона Сэм ГРИНУОД также был удален.

Несмотря на дисквалификацию, ОСМАЙИЧ и БЕКК могут встретиться снова в этом месяце. ОСМАЙИЧ входит в состав сборной Черногории на матч Лиги наций против Уэльса 14 октября.

Инциденты укусов в футболе не редкость. Уругвайский национальный игрок Луис САУС получил известность за такие действия. Во время выступления за Аякс АМСТЕРДАМ он укусил плечо соперника, что привело к семиматчевой дисквалификации. В 2013 году он был дисквалифицирован на десять матчей за укус игрока Челси во время выступления за Ливерпуль. Всего через год ФИФА наложила на него четырехмесячную дисквалификацию за укус итальянца Джорджио КЬЕЛЛИНИ в плечо.

Дисквалификация Милутина ОСМАЙИЧА лишит его возможности играть за Престон NORTH END в Втором английском дивизионе в течение восьми матчей. Тем не менее, ОСМАЙИЧ может встретиться с Оуэном БЕККОМ, своим соперником в спорном инциденте, во время матча Лиги наций Черногории против Уэльса 14 октября.

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