Агрессивный шимпанзе захватывает маму у ее младенца и вызывает его гибель.

В течение многих лет люди и шимпанзе мирно сосуществовали в селе Боссу, расположенном в Западной Африке, в Гвинее. Однако эта гармоничная связь в последнее время стала напряженной из-за всплеска агрессивных атак шимпанзе на людей. К сожалению, восьмимесячный ребенок погиб в результате одной из таких инцидентов. Община села возмущена, но их гнев не направлен на животных.

Шимпанзе в Боссу зачаровали экспертов и путешественников с тех пор, как их наблюдали за использованием камней- молотков и наковален для дробления пищи на manageable bits, как сообщает британская "Times". Это продвинутое использование инструментов было необычным среди приматов и выделяло этих шимпанзе.

Шимпанзе живут рядом с сельскохозяйственной общиной, которая считает их перевоплощенными предками. Это близкое соседство длилось поколениями, но в последнее время привело к трагедии для молодого ребенка.

Свидетельства: шимпанзе расчленил младенца с помощью инструментов

В прошлую пятницу один из двух оставшихся самцов шимпанзе схватил восьмимесячного ребенка с спины матери и унес ребенка в лес, где он был убит. По словам свидетелей, сообщает "Times", ребенок был расчленен шимпанзе, возможно, с помощью инструментов. Некоторые сообщенияuggest, что шимпанзе съел внутренние органы.

Жители отомстили, но не шимпанзе. Вместо этого они атаковали ученых, изучающих животных. "Способ, которым она была убита, повлиял на население", - говорит Жозеф Дор. В толпе, которая атаковала Институт исследований окружающей среды Боссу, основанный Университетом Кiotо в 1976 году, был и Дор. Ученые бежали с места происшествия, но не прежде чем протестующие разрушили учреждение, подожгли бумаги, оборудование и технику.

"Они больше не воспринимают людей как угрозу"

Развитие сельского хозяйства и строительство новых дорог в ареале обитания шимпанзе ограничили их примерно 16-километровой лесной областью. Эта географическая изоляция сделала их идеальными объектами для исследований, но также лишила их потенциальных партнеров для спаривания, живущих по другую сторону холмов.

Посадка зеленого коридора была направлена на соединение шимпанзе Боссу с другими группами шимпанзе, но этот проект вытеснил местных farmers, что привело к нехватке продовольствия tanto для людей, как и для животных. Ранее villagers имели достаточно земли для выращивания пищи, которую можно было поделить с шимпанзе. Однако проект значительно сократил доступную площадь для сельского хозяйства, что, по словам Дора, потенциально могло привести к агрессивному поведению шимпанзе из-за голода.

По словам местного жителя Мусы Койя, были предыдущие случаи, когда люди получали травмы от агрессивных шимпанзе. В настоящее время подросток находится в больнице после получения травмы головы в результате столкновения с шимпанзе. Койя считает, что агрессивное поведение шимпанзе вызвано нехваткой продовольствия: "Это не их намерение, но это стало их привычкой".

Доктор Гэн Ямакоси, главный исследователь в Институте Боссу, находился в Японии, когда было атаковано учреждение. Он изучал сообщество шимпанзе в течение более трех десятилетий и назвал инциденты "несчастными случаями". Ямакоси предложил straightforward explanation: "Они больше не воспринимают людей как угрозу". Он не смог определить, были ли инциденты вызваны нехваткой продовольствия или возбуждением. "Шимпанзе демонстрируют такое поведение среди самих себя. Когда они возбуждены, они борются с контролем своих действий", - сказал Ямакоси. Он считает утверждения о расчленении младенца "маловероятными".

"Все было разрушено"

Продвинутое использование инструментов для приготовления пищи привлекло международное внимание к шимпанзе Боссу. Даже BBC посвятил им документальный фильм "Шимпанзе: Toolmakers of Bossou", рассказанный Дэвидом Аттенборо. Исследования их ритуалов скорби, навигационных навыков и предпочтения ферментированного сока пальмы вызвали дальнейший интерес среди ученых и иностранных туристов. Однако этот повышенный интерес может представлять риски переэксплуатации, считает Ямакоси. Он понимает, почему местные жители могут чувствовать себя эксплуатированными.

Паул Ламах, директор института, рассказал "Гвинейским новостям", что в Боссу ничего не осталось от исследовательского учреждения. Мешки с цементом, предназначенные для строительства новой библиотеки и конференц-центра, были разрезаны мачете: "Все было разрушено. В этом здании ничего не осталось для извлечения".

Трагический инцидент, в результате которого шимпанзе расчленил восьмимесячного младенца, вызвал значительную реакцию со стороны villagers. Однако их гнев не направлен на шимпанзе, а на ученых, изучающих их.

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