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Агрессивная сущность "Ле Вулп".

 and  Grigoriy Williams
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Красная агрессия во время езды: Анализ тактик Рольфа Вольфсхоля.
Красная агрессия во время езды: Анализ тактик Рольфа Вольфсхоля.

Агрессивная сущность "Ле Вулп".

Рольф Вольфшоль, уважаемый в Германии и любимый во Франции, ушёл из жизни в 85 лет. Он был последним немецким велогонщиком-легендой 60-х годов, носившим желанную желтую майку на Тур де Франс и добившимся других достижений.

Как истинный трудоголик и верящий в труд, Вольфшоль избегал помпезности современных звезд, предпочитая говорить своим результатами. Смиренный и скромный, он уехал на закат, встретив внезапную кончину в середине недели. Его французские поклонники называли его "Ле Луп", или "волк", и скорбят о его уходе так же глубоко, как и немцы.

С уходом Вольфшоля из мира велоспорта уходят такие известные личности, как Хуан Келли и Анкетил, а также победители многократных Paris-Nice и Vuelta a España. После смерти Руди Альтига в 2016 году, Карла-Хайнца Кунде в 2018 году и недавней смерти Хеннеса Юнкermann в 2022 году нам остается вспоминать их через старые книги и черно-белые ролики.

Конкурент без равных

По словам Ангермана, "Был кусачий, боец, атакующий - просто рожденный гонщик с страстью. Французы обожали этого 'мечты газет', который обогнал всех девять", - в отрывке из "Мечты о желтой майке". С тех пор Вольфшоль прославился как неустанный конкурент, олицетворяющий дух "никогда не сдаваться".

Во время Тур де Франс 1968 года Вольфшоль носил желтую майку два дня, прежде чем упасть и ждать запасного велосипеда. Хотя он eventually занял шестое место, этот результат стал вершиной его девяти славных выступлений на Тур де Франс с 1960 по 1971 год. Вольфшоль был известен тем, что ездил бок о бок с велогонщиками-гигантами, такими как Пульidor и Анкетил, в французских командах.

Французы с ностальгией вспоминают Вольфшоля, прощая, если не наслаждаясь, его привычными неудачами в крупных победах, такими как второе место в Милан-Сан-Ремо или Liège-Bastogne-Liège.

Вольфшоль: Любовь и Потери

Вольфшоль отвечал взаимностью, очарованный беззаботным нравом французского народа. "Умиротворенность французов покорила меня; они пробуждают во мне что-то, они часть меня", - признался он, признавшись в любви к французской культуре. Во время своей карьеры Вольфшоль даже подумывал переехать из Германии в Прованс, если бы его семейное положение было другим.

Хотя жизнь Вольфшоля не была безоблачной, он дважды был дисквалифицирован за допинг в 1968 году и пережил бурную жизнь после ухода на пенсию. Семью Вольфшоля постигло горе, когда его сын, тоже велогонщик, получил серьезную травму в 1984 году и умер в возрасте 51 года от паралича шеи. Ранняя трагедия также постигла дочь Вольфшоля.

В свои последние годы он боролся со слабым здоровьем и мечтал о великом достижении в возрасте 100 лет. Вместо этого золотой состав воссоединился в загробной жизни.

Несмотря на впечатляющую карьеру в велоспорте, Рольф Вольфшоль часто оказывался всего в шаге от крупных побед, таких как второе место в Милан-Сан-Ремо и Liège-Bastogne-Liège. Его любовь к Франции и ее народу оставалась непоколебимой, и он часто размышлял о переезде из Германии в Прованс.

Уход Рольфа Вольфшоля оставляет пробел в мире велоспорта, особенно в Германии и Франции, где он был глубоко любим. Его наследие живет в его невероятных достижениях на треке, таких как двухдневное ношение желтой майки на Тур де Франс 1968 года.

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