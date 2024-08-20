- Агентство по охране окружающей среды: Моса вдоль дорог становится реже.

Вместо постоянной стрижки: Кромки дорог должны получать режее обслуживание, считает Управление по охране окружающей среды, горному делу и природным ресурсам земли Тюрингии (TLEMN). "Эти территории часто воспринимаются как обедненные экосистемы, подвергающиеся регулярной стрижке и воздействию жестких факторов окружающей среды", - заявило управление. Однако они могут служить процветающими местами обитания для насекомых.

Это предложение содержится в брошюре, призывающей муниципалитеты, стройплощадки и дорожные службы использовать серп не более одного раза в год. Оставление многих растений для цветения обеспечит пищевые ресурсы для насекомых. Кроме того, рекомендуется использовать устройства, такие как балочные косилки или другую дружественную насекомым технику.

Предложение Управления по охране окружающей среды Тюрингии, представленное в брошюре, гласит: "Следующие территории: часто подстригаемые по краям дорог, должны получать режее обслуживание". Это изменение, как они считают, может превратить эти районы в "территории, которые в последующие годы могли бы поддерживать процветающие места обитания насекомых".

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