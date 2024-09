AfDnee делает ставку на поразительные откровения

В выборах в ландтаги Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга многие голосуют за AfD. Организация Demopuk e.V. пытается объяснить, почему эта партия представляет проблему, в частности, для своих собственных сторонников.

Во время кампании в Бранденбурге были путаные плакаты. Они не советовали, за кого голосовать, а четко указывали, где не следует ставить отметку. «Голосуй «да». #AfDнет» было написано на них.

Исходя из результатов выборов в Бранденбурге, это желание частично исполнилось, но не полностью. Явка составила 72,9%, что является самым высоким показателем для любых выборов в Бранденбурге. Однако 29,2% избирателей проголосовали за AfD, сделав ее второй по силе силой в штате после SPD (30,9%).

За «AfDнет» стоит франкфуртская ассоциация «Demopuk e.V. - Ассоциация по продвижению демократического образования и культуры». Ее председатель, Филипп Яккс, по-прежнему убежден, что после выборов правильно противостоять AfD. «Наша инициатива была основана потому, что AfD набирает силу и становятся популярными взгляды, нарушающие Основной закон и человечность», - сказал он в интервью ntv.de.

«Я просто хотел, ...»

Концепция рекламной кампании, которая проходила параллельно с выборами в ландтаги Гессена, Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга, а также на европейских выборах, была направлена на тех, кто собирался голосовать за AfD. Речь шла о «простом и понятном объяснении, почему AfD представляет проблему не только в демократическом смысле, но и для своих собственных сторонников».

Перед выборами президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер предупредил об экономических последствиях сильной AfD. В «Новой оснабрюкской газете» Фратцшер обрисовал «вредный круг»: там, где поддержка правой партии особенно сильна, часто переезжают квалифицированные рабочие и предприятия. «Разочарование тех, кто остался, растет». AfD могла бы извлечь выгоду из такой ситуации.

AfDнет использует это открытие как мотив для рекламы, показывая вымышленного работника, который в 2026 году говорит: «Я не хотел, чтобы чужие люди взяли мою работу. Теперь моя компания закрывается, потому что нет рабочих». Или другой мотив, в котором вымышленный ремесленник в 2027 году говорит: «Я хотел только fewer foreigners to come to the country. Now I can't find any apprentices». Это сопровождается фактчеками на веб-сайте, который сравнивает программные заявления AfD с фактами.

Цель состоит в том, чтобы объяснить с помощью аргументов, как AfD-голосующие вредят сами себе, говорит Яккс. Еще в августе 2023 года в исследовании DIW было заключено, что люди, поддерживающие AfD, пострадают больше всего от политики AfD, «почти во всех политически областях».

В исследовании DIW также говорилось, что сторонники AfD особенно распространены в сельских и экономически отсталых районах, которые испытывают отток населения и рискуют стать экономически зависимыми. В Бранденбурге, согласно анализам поведения избирателей, многие впервые голосующие и молодые люди проголосовали за AfD. Яккс видит непосредственные последствия для этих групп, если AfD действительно возьмет на себя правительственную ответственность, «потому что рабочие места будут потеряны, и AfD хочет подорвать права рабочих».

Не традиционная избирательная реклама

Организация, финансируемая пожертвованиями, предлагает дизайны плакатов и листовок, которые заинтересованные стороны могут приобрести по себестоимости. В течение двух недель перед выборами в Бранденбурге было много заказов на них, говорит Яккс. «Я не знаю точного числа для Бранденбурга, но мы продали 250 000 листовок по себестоимости в последние шесть месяцев». Отличие от партийной избирательной рекламы в том, что эти листовки распространяют сами люди или вешают плакаты. Ассоциация и ее члены уже готовятся к федеральным выборам в следующем году. «Мы определенно продолжим. Вопрос в том, как. Мы финансируемся исключительно за счет пожертвований». Это работало хорошо до сих пор. «Однако мы сейчас стоим перед решением, можем ли мы продолжать это делать как полностью добровольная ассоциация». Яккс и его соратники надеются получить новые пожертвования, чтобы добиться «стабильного финансирования и разработать новые мотивы для федеральных выборов». Недавно, по сообщениям, AfD нашла способ бесплатно рассылать стикеры.

**Даже если первоначальная цель просветить потенциальных избирателей AfD и побудить их сделать другой выбор, возможно, не была достигнута, инициаторы AfDнет видят эффект своей работы. «Даже в социальных сетях очень трудно измерить, подумали ли мы об AfD-избирателе или нет, потому что они обычно не делятся или не нравятся, но, надеюсь, они подумают об этом». Однако они идентифицировали вторую целевую группу, а именно критически настроенных людей, которые не хватало аргументов, чтобы обсуждать AfD со своим окружением. «Мы имеем впечатление, что мы достигаем многих людей и предоставляем им аргументы, и многие люди убеждены нашей идеей и участвуют». Яккс указывает на большие демонстрации в начале года, когда сотни тысяч людей вышли на улицы за демократическое правовое государство. «Это не изменило рейтинг одобрения AfD». Это только часть уравнения, чтобы подчеркнуть общие ценности. «Другая часть должна также четко назвать, что произойдет с AfD у власти. И не только абстрактно, но и очень конкретно для индивидуума».

В предстоящих выборах в ландтаг Гессена партия AfD планирует продолжить свою рекламную кампанию. Они хотят объяснить, почему голосование за AfD не в интересах их сторонников, ссылаясь на исследование DIW, которое приходит к выводу, что сторонники AfD больше всего пострадают от собственных политик партии.

Несмотря на то, что они не могут напрямую повлиять на решения голосования на выборах в Бранденбурге, AfD считает, что им удалось оказать влияние. Они считают, что предоставили аргументы критически настроенным людям, которые ранее не имели возможности обсуждать AfD со своим окружением.

