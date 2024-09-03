- AfD выступает за тщательную проверку ошибок

В результате программной ошибки при распределении мест в новом ландтаге Саксонии партия AfD инициировала расследование. "Нам нужно выяснить, что именно пошло не так", - заявил председатель саксонского отделения партии и фракции AfD Йорг Урбан, как сообщается в заявлении. Он потребовал подробного отчета об ошибке. "Если будут обнаружены какие-либо аномалии, мы примем правовые меры".

Это было вызвано первоначальной программной ошибкой, которая привела к ошибочному опубликованию номеров мест для каждой партии. После проверки государственная избирательная комиссия исправила распределение мест. В результате AfD теперь получит на одно место меньше, чем было первоначально объявлено. В соответствии с исправленными данными партия получит 40 мест и, таким образом, лишится своего так называемого вето-права. Ландтаг Саксонии состоит из 120 мест.

Урбан подчеркнул, что не подозревает намеренного вмешательства. "В данном случае речь идет о политическом влиянии AfD в ландтаге Саксонии. Любые сомнения в окончательном результате выборов должны быть развеяны".

Вето-право подразумевает, что партия имеет более чем одну треть мест в ландтаге и может заблокировать принятие некоторых законов штата, требующих двух третей голосов всех членов. В Саксонии, а также в других федеральных землях, например, конституционные судьи и председатель государственного аудиторского управления избираются большинством в две трети всех парламентариев. В результате некоторые должности не могли быть переизбраны без согласия AfD. Кроме того, это могло помешать самороспуску ландтага.

Несмотря на программную проблему, которая привела к уменьшению количества мест партии, Йорг Урбан подчеркнул, что нет подозрений в преднамеренном вмешательстве на выборах в ландтаг, подчеркивая важность политического влияния AfD в ландтаге Саксонии. Потеря AfD одного места из-за программной ошибки на выборах в ландтаг означает, что они больше не будут обладать вето-правом, которое обычно дает партии контроль над определенными законами штата, требующими двух третей большинства.

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