- АФД в парламентских комитетах?

При назначении парламентских комитетов Саксонии с представителями AfD председатель BSW Катарина Вольф выступает за принятие решений в каждом конкретном случае. Несмотря на парламентские конвенции, она заявила дpa в Эрфурте, что "нельзя терять из виду тот факт, что AfD стремится подорвать демократию", и это должно учитываться при каждом рассмотрении.

Влияние на демократию

AfD Саксонии вот уже несколько месяцев лидирует в опросах. Если она станет самой сильной силой на выборах в ландтаг 1 сентября, то, например, получит право выдвинуть кандидата на пост президента ландтага. Вольф подчеркнула, что не следует предвосхищать результаты выборов. "Конечно, цель состоит в том, чтобы AfD не стала самой сильной силой", - сказала она. С ее точки зрения, правовая ситуация ясна: хотя есть право выдвижения для самой крупной фракции, есть также право ландтага не избирать этого кандидата. Каждое голосование в ландтаге является "индивидуальной оценкой с вопросом о том, насколько оно служит подрыву демократии и в какой степени существуют опасности, которые в конечном итоге могут привести к драматическим демократическим последствиям", - сказала она.

В текущем législative периоде, который вот-вот закончится, кандидаты от AfD неоднократно терпели неудачу на выборах в парламентские комитеты. Кроме того, в последнее время не было представителя AfD в президенте ландтага.

Другой подход к AfD

Вольф recently called for a new approach to AfD в интервью "Вельту" и критиковала то, что firewall сделала AfD сильнее. Если есть четкие причины для отказа в заявке, ее следует отклонить. "Или нужно стоять выше этого и сказать: разумно, мы согласны. Нужно больше прагматизма и меньше идеологии", - сказала она "Вельту".

Топ-кандидат ХДС в Саксонии Марио Войтт не ответил на запрос. Государственный секретарь ХДС Кристиан Герготт заявил, что BSW не знает, куда идет. "В то время как Вальгенкнехт из Саара-Брейтенау пытается сделать заявления и для Тюрингии, BSW здесь колеблется от расширения Красного-красного-зеленого до милого курса с Хокке's AfD".

BSW в настоящее время близок к ХДС в гонке за второе место по последним опросам. Вольф может претендовать на пост министра-президента, если она обгонит Войтта. Неизвестно, будет ли ХДС тогда входить в коалицию с BSW.

Вольф заявила, что тогда найдется решение. "Я воспринимаю большую срочность в отношении правительства меньшинства во всех партиях, в том числе в ХДС", - сказала она. "Я действительно воспринимаю то, что все демократические партии осознают драму в Тюрингии и что все демократические партии знают о своей особой ответственности".

