Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВолк

АФД в парламентских комитетах?

Альтернатива для Германии не раз терпела неудачу в попытках завоевать представительство в законодательных органах штатов на выборах. Руководитель БСВ Тюрингии Катя Вольф также видит риски и призывает к тщательному контролю.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Катя Волф, председатель-bsww-тюрингия, установит новый политический стиль - также в отношении СЕД.
Катя Волф, председатель-bsww-тюрингия, установит новый политический стиль - также в отношении СЕД.

- АФД в парламентских комитетах?

При назначении парламентских комитетов Саксонии с представителями AfD председатель BSW Катарина Вольф выступает за принятие решений в каждом конкретном случае. Несмотря на парламентские конвенции, она заявила дpa в Эрфурте, что "нельзя терять из виду тот факт, что AfD стремится подорвать демократию", и это должно учитываться при каждом рассмотрении.

Влияние на демократию

AfD Саксонии вот уже несколько месяцев лидирует в опросах. Если она станет самой сильной силой на выборах в ландтаг 1 сентября, то, например, получит право выдвинуть кандидата на пост президента ландтага. Вольф подчеркнула, что не следует предвосхищать результаты выборов. "Конечно, цель состоит в том, чтобы AfD не стала самой сильной силой", - сказала она. С ее точки зрения, правовая ситуация ясна: хотя есть право выдвижения для самой крупной фракции, есть также право ландтага не избирать этого кандидата. Каждое голосование в ландтаге является "индивидуальной оценкой с вопросом о том, насколько оно служит подрыву демократии и в какой степени существуют опасности, которые в конечном итоге могут привести к драматическим демократическим последствиям", - сказала она.

В текущем législative периоде, который вот-вот закончится, кандидаты от AfD неоднократно терпели неудачу на выборах в парламентские комитеты. Кроме того, в последнее время не было представителя AfD в президенте ландтага.

Другой подход к AfD

Вольф recently called for a new approach to AfD в интервью "Вельту" и критиковала то, что firewall сделала AfD сильнее. Если есть четкие причины для отказа в заявке, ее следует отклонить. "Или нужно стоять выше этого и сказать: разумно, мы согласны. Нужно больше прагматизма и меньше идеологии", - сказала она "Вельту".

Топ-кандидат ХДС в Саксонии Марио Войтт не ответил на запрос. Государственный секретарь ХДС Кристиан Герготт заявил, что BSW не знает, куда идет. "В то время как Вальгенкнехт из Саара-Брейтенау пытается сделать заявления и для Тюрингии, BSW здесь колеблется от расширения Красного-красного-зеленого до милого курса с Хокке's AfD".

BSW в настоящее время близок к ХДС в гонке за второе место по последним опросам. Вольф может претендовать на пост министра-президента, если она обгонит Войтта. Неизвестно, будет ли ХДС тогда входить в коалицию с BSW.

Вольф заявила, что тогда найдется решение. "Я воспринимаю большую срочность в отношении правительства меньшинства во всех партиях, в том числе в ХДС", - сказала она. "Я действительно воспринимаю то, что все демократические партии осознают драму в Тюрингии и что все демократические партии знают о своей особой ответственности".

Несмотря на сильное присутствие AfD в опросах в Саксонии, Вольф подчеркнула важность учета их цели подорвать демократию в каждом парламентском решении. В недавнем интервью "Вельту" Вольф предложила новый подход к AfD, предложив четко отклонять, если это оправдано, или принимать более прагматический подход.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно