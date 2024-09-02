Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

AfD продолжает выявлять потенциальных сторонников в "лояльной фракции"

Альянс за Германию (Альтернатива для Германии) предложил демонтировать стену, тем самым сигнализируя о potencialном единстве с Христианско-демократическим союзом (ХДС), чтоможет привести к совместному правительству в будущем.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Партия «Альтернатива для Германии» видит возможности в «националистическом отступлении» в Саксонии.
Партия «Альтернатива для Германии» видит возможности в «националистическом отступлении» в Саксонии.

Ближещие выборы органов местного самоуправления в различных регионах государства. - AfD продолжает выявлять потенциальных сторонников в "лояльной фракции"

АфД Саксонии видит больше возможностей внутри "националистической фракции" и стремится более эффективно воспользоваться ими на предстоящих выборах. Как заявляет генеральный секретарь АфД Ян Цверг, в значительной степени выбор, на котором две крупные партии сойдутся в ожесточенной борьбе, является решающим для убеждения избирателей отдать голоса партии с наибольшими шансами на победу. Кроме АфД, голоса также получили АПСИ и Свободные саксонцы, последний, подобно АфД, был обозначен как праворадикальный внутренней разведкой.

Лидер ХДС Михаэль Креtschmer поздравил Цверга с успехом на выборах. По словам Цверга, АфД всегда поддерживает открытые линии связи с ХДС и установила с ними положительные отношения. Саксония выражает желание иметь стабильное, консервативное правительство, и потенциальный союз между ХДС и АфД мог бы привести к очень стабильному правительству. Их взгляды совпадают во многом, с большими областями согласия.

Представитель АфД заявил, что жители Саксонии выступают против строительства барьера. Одновременно он выразил готовность терпеть коалиционное правительство, состоящее из ХДС и СДПГ.

Цверг радуется впечатляющему результату для АфД. Они заняли второе место после ХДС, получив 28 прямых мест и 200 000 голосов. В целом, они довольны, но есть еще место для роста. "Есть еще неиспользованные ресурсы, которые мы можем использовать - обязательно в следующий раз". "Националистическая фракция" в Саксонии является значительной.

Выборы в ландтаг стали значительной победой для АфД, так как они заняли второе место после ХДС на последних выборах. Чтобы еще больше воспользоваться этим успехом, АфД стремится более эффективно сотрудничать с ХДС на будущих выборах в ландтаг.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.
Федеральные земли Германии

Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.

- Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров. Близительно 2000 комаров были исследованы отделом здравоохранения района Митте в этом году, и среди них не было найдено ни одного азиатского тигрового комара. Вместо этого они обнаружили других полосатых комаров, которые люди могут не сразу узнать, согласно словам Лукаса Муражджа, медицинского

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Инициативы, сфокусированные на воде, будут реализованы вдоль Одра, охватывая широкий спектр...
Федеральные земли Германии

Администрация на федеральном уровне поощряет трансграничную координацию на обоих водоемах реки Одер.

Водные вызовы: вариации наводнений, засух и реziłaции вдоль реки Одры стимулируют межгосударственное сотрудничество с Польшей со стороны федерального правительства.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
К сожалению, режиссер и медиа-специалист Люц Хакмайстер скончался.
Федеральные земли Германии

К сожалению, режиссер и медиа-специалист Люц Хакмайстер скончался.

Лutz Хахмейстер оказал значительное влияние на немецкую медиасферу и мир кино, способствуя фильмопроизводству, публикациям, ведению института и созданию фестиваля. К сожалению, он покинул нас в возрасте 64 лет.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)
Панорама

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год) Ранним утром в станцию Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лучшие художественные жемчужины и сериалы, worth watching на Hulu в текущем месяце
Кино

Непропускаемые кинематографические ролики и захватывающие сериалы будут транслироваться на Hulu в текущем месяце

В этом месяце Hulu предлагает разнообразные предпочтения; просто убедитесь, что оплачена членская плата, чтобы воспользоваться.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно