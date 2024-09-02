Ближещие выборы органов местного самоуправления в различных регионах государства. - AfD продолжает выявлять потенциальных сторонников в "лояльной фракции"

АфД Саксонии видит больше возможностей внутри "националистической фракции" и стремится более эффективно воспользоваться ими на предстоящих выборах. Как заявляет генеральный секретарь АфД Ян Цверг, в значительной степени выбор, на котором две крупные партии сойдутся в ожесточенной борьбе, является решающим для убеждения избирателей отдать голоса партии с наибольшими шансами на победу. Кроме АфД, голоса также получили АПСИ и Свободные саксонцы, последний, подобно АфД, был обозначен как праворадикальный внутренней разведкой.

Лидер ХДС Михаэль Креtschmer поздравил Цверга с успехом на выборах. По словам Цверга, АфД всегда поддерживает открытые линии связи с ХДС и установила с ними положительные отношения. Саксония выражает желание иметь стабильное, консервативное правительство, и потенциальный союз между ХДС и АфД мог бы привести к очень стабильному правительству. Их взгляды совпадают во многом, с большими областями согласия.

Представитель АфД заявил, что жители Саксонии выступают против строительства барьера. Одновременно он выразил готовность терпеть коалиционное правительство, состоящее из ХДС и СДПГ.

Цверг радуется впечатляющему результату для АфД. Они заняли второе место после ХДС, получив 28 прямых мест и 200 000 голосов. В целом, они довольны, но есть еще место для роста. "Есть еще неиспользованные ресурсы, которые мы можем использовать - обязательно в следующий раз". "Националистическая фракция" в Саксонии является значительной.

Выборы в ландтаг стали значительной победой для АфД, так как они заняли второе место после ХДС на последних выборах. Чтобы еще больше воспользоваться этим успехом, АфД стремится более эффективно сотрудничать с ХДС на будущих выборах в ландтаг.

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